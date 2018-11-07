إسرائيل تستميل الخليج بمشروع "سكة حديد" وواشنطن تدعمها

يعرض وزير إسرائيلي اليوم في سلطنة عمان مشروعًا لخط سكك حديدية يربط بلاده والبحر المتوسط بالدول الخليجية ومنها السعودية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، مساء الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى وللمرة الأولى رسميًا، خطة لإنشاء خط سكة حديد "السلام الإقليمي".

التفاصيل:

هذه الخطة بلورها كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المواصلات في حكومته يسرائيل كاتس، وينطلق الخط من ميناء حيفا مرورًا بالأردن ثم الطرق القائمة إلى الخليج.

الخطة تنص على مد خط سكة حديد يربط إسرائيل والأردن بالسعودية وبقية دول الخليج (الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، قطر والكويت).

مكتب كاتس، ذكر أن الوزير يلقي اليوم كلمة خلال مؤتمر للاتحاد الدولي للنقل البري الذي بدأ أعماله أمس في عُمان رغم غياب العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وبين هذه السلطنة .

الوزير يعرض خطته "لإرساء السلام الإقليمي" الذي سيسمح بحسب الإعلام الإسرائيلي مثلًا للسعودية بأن تحصل على منفذ مباشر على المتوسط بالقطار.

الوزارة أضافت في بيان أن زيارة كاتس "تاريخية لأنها تسمح بتوطيد العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج".

وكان حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على تويتر، أوضح أن كاتس سيطرح على المشاركين في المؤتمر إنشاء مشروع "سكك حديدية تربط بين إسرائيل ودول الخليج، ومد البحر المتوسط بدول الخليج مرورًا بإسرائيل والأردن".

واشنطن تتبنى الخطة

للمرة الأولى، تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية، رسميًا، خطة إنشاء خط السكة الحديدية.

هيئة البث الإسرائيلي قالت إن هذه المبادرة تشكل تطورًا قد يؤثر على العديد من دول المنطقة.

الهيئة أضافت أن تبني واشنطن لتلك المبادرة جاء عقب اتصالات مستمرة حولها، خلال العامين الماضيين، بين إسرائيل والإدارة الأمريكية وجهات عربية في المنطقة.

مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، تطرق لهذه الخطة في تغريدة له على موقع تويتر، قائلًا "كاتس سيقدم خطة لبناء سكة حديد تربط بين إسرائيل والأردن والسعودية وباقي دول الخليج.. دعونا نواصل الحوار، هذه الجهود تدعم جهودنا".

ويروّج نتنياهو والإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب، لفكرة أن تقاطعًا جديدًا للمصالح بين إسرائيل وبعض الدول العربية مثل السعودية، يمكن أن يقود إلى إعادة هيكلة دبلوماسية إقليمية.

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