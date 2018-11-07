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سياسة

أمريكا لروسيا: اسمحوا لإسرائيل بمواصلة استهداف إيران في سوريا

السفير جيمس جيفري، مبعوث واشنطن إلى سوريا
السفير جيمس جيفري، مبعوث واشنطن إلى سوريا
7/11/2018

قالت الولايات المتحدة الأربعاء إنها تأمل أن تواصل روسيا السماح لإسرائيل بضرب الأهداف الإيرانية في سوريا على الرغم من تزويد موسكو الحكومة السورية بمنظومة الدفاع الجوي (إس-300).

التصريحات جاءت على لسان السفير جيمس جيفري، مبعوث واشنطن إلى سوريا، الذي قال في مؤتمر عبر الهاتف للصحفيين "كانت روسيا متساهلة في مشاوراتها مع الإسرائيليين بشأن الضربات الإسرائيلية للأهداف الإيرانية داخل سوريا. نأمل بالطبع أن يستمر هذا النهج المتساهل".

أبرز تصريحات جيمس جيفري
  • إسرائيل لديها مصلحة وجودية في منع إيران من نشر منظومات قوى (صواريخ) بعيدة المدى داخل سوريا كي تستخدم ضد إسرائيل.
  • ندرك المصلحة الوجودية وندعم إسرائيل.
  • إسقاط الطائرة الروسية المقاتلة في سبتمبر/ أيلول أبرز المخاطر المرتبطة بوجود جيوش أجنبية عديدة تعمل على مقربة من بعضها البعض في سوريا.
  • نسعى حاليا إلى تهدئة الوضع ثم الانتقال إلى حل طويل الأمد.
  • السياسة الأمريكية تهدف لإلحاق هزيمة دائمة بتنظيم الدولة الإسلامية والعمل على حل للصراع.
  • الولايات المتحدة تهدف لضمان أن تغادر سوريا جميع القوات التي تعمل بأمر من إيران.
  • الروس لن ينسحبوا في حقيقة الأمر نظرا لوجودهم هناك من قبل.
  • وجود أربع قوى عسكرية خارجية أخرى، الإسرائيليون والأتراك والإيرانيون والأمريكيون، جميعهم يعملون داخل سوريا حاليا، يشكل وضعا خطيرا.
  • واشنطن تأخذ مخاوف الأتراك بشأن دعمها للمقاتلين الأكراد على محمل الجد.
  • واشنطن قصرت تزويد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بالعتاد على الأسلحة الخفيفة، وهو ما أبطأ العمليات الأخيرة ضد الدولة الإسلامية.
خلفية
  • موسكو قالت في أكتوبر تشرين الأول إنها سلمت صواريخ (إس-300) أرض جو لسوريا بعدما اتهمت إسرائيل بالتسبب بصورة غير مباشرة في إسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة عسكرية روسية في أعقاب ضربة جوية نفذتها إسرائيل في مكان قريب.
  • إيران، شأنها شأن روسيا، داعم عسكري رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد.
  • تعتبر إسرائيل، إيران أخطر أعدائها وشنت غارات جوية متكررة على قواتها في سوريا وعلى مسلحين متحالفين معها هناك.
  • الولايات المتحدة تسعى إلى تنظيم اتفاقات وقف إطلاق النار المطبقة في سوريا حاليا، وهي خطوة صوب حل سياسي على أن تغادر بعدها جميع القوات الأجنبية التي دخلت الصراع منذ 2011 ما عدا روسيا.
  • إيران تقول إنها ستبقى في سوريا ما دام الأسد يريد ذلك.
  • توغلت تركيا مرتين في شمال سوريا منذ عام 2016 بهدف الحد من دور القوات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة في مواجهة الدولة الإسلامية.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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