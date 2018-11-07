أمريكا لروسيا: اسمحوا لإسرائيل بمواصلة استهداف إيران في سوريا

قالت الولايات المتحدة الأربعاء إنها تأمل أن تواصل روسيا السماح لإسرائيل بضرب الأهداف الإيرانية في سوريا على الرغم من تزويد موسكو الحكومة السورية بمنظومة الدفاع الجوي (إس-300).

التصريحات جاءت على لسان السفير جيمس جيفري، مبعوث واشنطن إلى سوريا، الذي قال في مؤتمر عبر الهاتف للصحفيين "كانت روسيا متساهلة في مشاوراتها مع الإسرائيليين بشأن الضربات الإسرائيلية للأهداف الإيرانية داخل سوريا. نأمل بالطبع أن يستمر هذا النهج المتساهل".

أبرز تصريحات جيمس جيفري

إسرائيل لديها مصلحة وجودية في منع إيران من نشر منظومات قوى (صواريخ) بعيدة المدى داخل سوريا كي تستخدم ضد إسرائيل.

ندرك المصلحة الوجودية وندعم إسرائيل.

إسقاط الطائرة الروسية المقاتلة في سبتمبر/ أيلول أبرز المخاطر المرتبطة بوجود جيوش أجنبية عديدة تعمل على مقربة من بعضها البعض في سوريا.

نسعى حاليا إلى تهدئة الوضع ثم الانتقال إلى حل طويل الأمد.

السياسة الأمريكية تهدف لإلحاق هزيمة دائمة بتنظيم الدولة الإسلامية والعمل على حل للصراع.

الولايات المتحدة تهدف لضمان أن تغادر سوريا جميع القوات التي تعمل بأمر من إيران.

الروس لن ينسحبوا في حقيقة الأمر نظرا لوجودهم هناك من قبل.

وجود أربع قوى عسكرية خارجية أخرى، الإسرائيليون والأتراك والإيرانيون والأمريكيون، جميعهم يعملون داخل سوريا حاليا، يشكل وضعا خطيرا.

واشنطن تأخذ مخاوف الأتراك بشأن دعمها للمقاتلين الأكراد على محمل الجد.

واشنطن قصرت تزويد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بالعتاد على الأسلحة الخفيفة، وهو ما أبطأ العمليات الأخيرة ضد الدولة الإسلامية.

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