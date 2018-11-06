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سياسة

وزير لبناني يعتذر لمصر بعد أن أهانها بشأن النظافة

أواديس كيدانيان وزير السياحة اللبناني
أواديس كيدانيان وزير السياحة اللبناني
6/11/2018

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أواديس كيدانيان اعتذر لمصر بعد أن انتقد البلد لنظافتها وأوضاع المعيشة فيها في مقابلة صحفية.

القصة

  • وزير السياحة اللبناني شكا من أن التقارير الإعلامية السلبية بشأن لبنان تضر بصورة بلاده وتعرقل السياحة.
  • في مقابلة نشرت أمس الاثنين مع صحيفة ديلي ستار اللبنانية التي تصدر باللغة الإنجليزية قال كيدانيان: انظروا إلى مصر.. هل يوجد مكان أقذر من ذلك؟ الناس أعلى صوتا منا وهناك زحام أكثر والناس يعيشون في مقابر… لكن هناك سياحة لأنهم يعرفون كيف يروجون للبلد.
  • الوكالة الرسمية قالت إن كيدانيان اعتذر عن تصريحاته في وقت متأخر أمس الاثنين وزار السفير المصري في لبنان اليوم الثلاثاء.
موقف مصري
  • نقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي مصري رسمي قوله إن تصريح الوزير للصحيفة "لا يعكس موقف لبنان دولة أو حكومة أو شعبا".
  • المصدر: الشعب اللبناني يزور مصر لأغراض السياحة بأعداد كبيرة.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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