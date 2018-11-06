وزير لبناني يعتذر لمصر بعد أن أهانها بشأن النظافة

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أواديس كيدانيان اعتذر لمصر بعد أن انتقد البلد لنظافتها وأوضاع المعيشة فيها في مقابلة صحفية.
القصة
- وزير السياحة اللبناني شكا من أن التقارير الإعلامية السلبية بشأن لبنان تضر بصورة بلاده وتعرقل السياحة.
- في مقابلة نشرت أمس الاثنين مع صحيفة ديلي ستار اللبنانية التي تصدر باللغة الإنجليزية قال كيدانيان: انظروا إلى مصر.. هل يوجد مكان أقذر من ذلك؟ الناس أعلى صوتا منا وهناك زحام أكثر والناس يعيشون في مقابر… لكن هناك سياحة لأنهم يعرفون كيف يروجون للبلد.
- الوكالة الرسمية قالت إن كيدانيان اعتذر عن تصريحاته في وقت متأخر أمس الاثنين وزار السفير المصري في لبنان اليوم الثلاثاء.
موقف مصري
- نقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي مصري رسمي قوله إن تصريح الوزير للصحيفة "لا يعكس موقف لبنان دولة أو حكومة أو شعبا".
- المصدر: الشعب اللبناني يزور مصر لأغراض السياحة بأعداد كبيرة.