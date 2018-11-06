مصدر تركي يكشف تفاصيل جديدة عن قتلة خاشقجي

قال مصدر تركي للـ"الجزيرة" إن جينا هاسبل مديرة الاستخبارات الأمريكية اطلعت على المعلومات الكاملة لعملية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

ماذا قال المصدر التركي؟

الأدلة التي اطلعت عليها هاسبل تثبت أن عملية القتل تمت بأوامر من مستويات عليا.

قناعتنا أن هاسبل خرجت من تركيا على قناعة كاملة بالأدلة التي اطلعت عليها.

موضوع خاشقجي سيكون على أجندة الرئيس أردوغان خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في فرنسا.

لقاء أردوغان مع ترمب سيشكل محطة أساسية في الموقف الأمريكي من جريمة خاشقجي.

الأدلة التي عرضت على الأمريكيين والأوربيين تعطي تصورا كاملا عن الجريمة بالقنصلية وما سبقها من إعداد.

اطلعنا دولا أوربية على أدلة جريمة خاشقجي ونتوقع موقفا أوربيا قويا.

حتى الآن ليس لدينا دليل حول مصير جثة خاشقجي والسلطات السعودية تضع العراقيل في الوصول إليها.

إفادات المتهمين السعوديين لم تساعد في أي تقدم بعملية التحقيق.

المدعي العام السعودي عرض علينا استجواب المتهمين في الرياض.



ممن تلقوا الأوامر؟

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أكد على أهمية توصل التحقيقات إلى معرفة من أعطى أمر قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر.

أوغلو قال إنه لابد أن الفريق السعودي المؤلف من 15 رجلا الذي سافر إلى تركيا قبل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تصرف بناء على أوامر، غير أنه كرر موقف أنقرة بأن التعليمات لم تصدر من الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة.

أوغلو تطرق خلال حديث للصحفيين في نادي الصحافة الوطني بالعاصمة اليابانية طوكيو اليوم، إلى تشكيل مجموعة تحقيق تركية سعودية مشتركة، حول مقتل خاشقجي، قائلاً:" لكن هذه المجموعة يجب أن تركز على النتائج، الأشخاص الـ 15 الذين أتوا إلى إسطنبول ممن تلقوا الأوامر؟ ينبغي علينا أن نفهم من أعطى هذه الأوامر".

أبرز ما جاء في حديث أوغلو:

تركيا لم تتلق أي أجوبة من الجانب السعودي، تكشف الشخص الذي أصدر أمر قتل خاشقجي والمعلومات المتعلقة بمكان وجود جثته.

الإجابة عن هذه الأسئلة تقع مسؤوليتها على الجانب السعودي، لأنّ الأشخاص الـ 15 الذين قتلوا خاشقجي موجودون في السعودية.

تركيا تمتلك أدلة تتعلق بمقتل خاشقجي، أطلعت الرأي العام على جزء منها، وبعض الأدلة لم يتم الكشف عنها، وأطلعت فقط الدول التي تريدها أن تعرف هذه الأدلة، وأكد أنه سيتم إطلاعها الرأي العام عليها بعد نهاية التحقيقات.

الرئيس أردوغان متيقن من أنّ الملك سلمان لم يصدر أي تعليمات بقتل خاشقجي، والأشخاص الـ 15 لم يأتوا من تلقاء أنفسهم إلى تركيا، بل تلقوا تعليمات بذلك، ولا يمكن أن يأتوا ويقتلوا مواطنا سعوديا دون أخذ إذنٍ من أحد.

طمس معالم الجريمة: