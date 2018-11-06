مسؤول كويتي: زيارة ولي العهد السعودي للكويت لم تكن جيدة

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية الكويتية نزار العدساني إن زيارة ولي العهد السعودي الأخيرة للكويت لم تكن جيدة.

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المسؤول الكويتي قال خلال مؤتمر في الكويت "للأسف زيارة ولي العهد السعودي الأخيرة للكويت ما كانت زينة".

العدساني: الظروف السياسية لا تساعد في حل مشكلة حقلي الخفجي والوفرة ولا أرى حلاً لها.

العدساني: الاتفاقات الخاصة بالحقلين كانت جاهزة للتوقيع، لكن الموضوع تطور من قضية فنية إلى قضية سياسية ولم تعد متعلقة بمسؤولي أو وزير النفط.

خلفية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار الكويت في سبتمبر/ أيلول الماضي لبحث استئناف إنتاج النفط من المنطقة.

تم اختصار الزيارة إلى بضع ساعات في ليلة الثلاثين من سبتمبر/ أيلول بالمقارنة مع يومين وفق ما كان مقررا لها في الأصل.

مصادر قالت لوكالة رويترز إن المحادثات فشلت في التوصل إلى اتفاق مع مقاومة الكويت ضغوط الرياض لتعزيز السيطرة على الحقلين.

المصادر أوضحت أن الرياض لا تريد تطبيق القوانين الكويتية على شركة النفط الأمريكية شيفرون التي تعمل في حقل الوفرة نيابة عن السعودية، كما تريد الرياض أن يكون لها القرار والسيطرة الأكبر في إدارة العمليات النفطية في المنطقة.

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