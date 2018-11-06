الكرملين: بوتين وترمب سيلتقيان لوقت قصير في باريس

مساعد في الكرملين قال الأسبوع الماضي إن بوتين وترمب سيلتقيان في اجتماع مطول على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الأرجنتين في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني

والأول من ديسمبر/ كانون الثاني.