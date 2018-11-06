الكرملين: بوتين وترمب سيلتقيان لوقت قصير في باريس

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب سيلتقيان لفترة قصيرة في باريس الأسبوع القادم.
ترمب تعرض لانتقادات حادة حتى من قبل معسكره الجمهوري بعد أن قال إنه لا يرى ما يدعوه لتصديق أجهزة مخابراته بدلا من الثقة في زعيم الكرملين بشأن ما إذا كانت روسيا تدخلت لمساعدته في الفوز بانتخابات عام 2016.
عقب قمة هلسنكي، قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس إن جهازه كان واضحا بشأن التهديد الذي يمثله التدخل الروسي "في انتخابات 2016 وبشأن جهودهم المتواصلة والواسعة لتقويض ديمقراطيتنا".
بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي، والذي ينتمي للحزب الجمهوري، قال إنه يتوجب على ترمب "أن يدرك أن روسيا ليست حليفتنا. ليس هناك تكافؤ أخلاقي بين الولايات المتحدة وروسيا التي ما زالت معادية لقيمنا وأفكارنا الأساسية. يجب أن تركز الولايات المتحدة على محاسبة روسيا ووضع نهاية لهجماتها الوضيعة على الديمقراطية".
أما بوب كوركر الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فقال إن تصريحات ترمب جعلت الولايات المتحدة تبدو كما لو كانت "لقمة سائغة".
السناتور الجمهوري الراحل جون ماكين وصف اجتماع ترمب مع بوتين بأنه "خطأ مأساوي" وتراجع جديد للولايات المتحدة متهما ترمب "بالتقاعس عن الدفاع عن بلاده".