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الكرملين: بوتين وترمب سيلتقيان لوقت قصير في باريس

صورة أرشيفية لقمة هلسنكي
صورة أرشيفية لقمة هلسنكي
6/11/2018

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب سيلتقيان لفترة قصيرة في باريس الأسبوع القادم.

التفاصيل
  • المتحدث الروسي قال إن الرئيسين سيناقشان إجراء محادثات ثنائية محتملة في موعد لاحق.
  • بيسكوف أشار إلى أن اللقاء بين الرئيسين سيكون على هامش حضورهما فعاليات في العاصمة الفرنسية باريس في إطار إحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى.
  • في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال مسؤولون أمريكيون إن ترمب سيعقد على الأرجح اجتماعا قصيرا مع بوتين، لكن لقاء ثنائيا ملائما سيعقد في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في نهاية الشهر.
  • الرئيس الأمريكي ترمب رجح الإثنين عدم لقائه بنظيره الروسي في باريس. وقال "لست متأكدا مما إذا كنا سنتقابل في باريس.. على الأرجح لا".
  • مساعد في الكرملين قال الأسبوع الماضي إن بوتين وترمب سيلتقيان في اجتماع مطول على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الأرجنتين في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني والأول من ديسمبر/ كانون الثاني.
خلفية
  • لم يجتمع ترمب وبوتين منذ قمتهما الثنائية في يوليو/ تموز الماضي في هلسنكي والتي أثارت مخاوف في الولايات المتحدة من أن ترمب يتودد للكرملين.

  • ترمب تعرض لانتقادات حادة حتى من قبل معسكره الجمهوري بعد أن قال إنه لا يرى ما يدعوه لتصديق أجهزة مخابراته بدلا من الثقة في زعيم الكرملين بشأن ما إذا كانت روسيا تدخلت لمساعدته في الفوز بانتخابات عام 2016.

  • عقب قمة هلسنكي، قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس إن جهازه كان واضحا بشأن التهديد الذي يمثله التدخل الروسي "في انتخابات 2016 وبشأن جهودهم المتواصلة والواسعة لتقويض ديمقراطيتنا".

  • بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي، والذي ينتمي للحزب الجمهوري، قال إنه يتوجب على ترمب "أن يدرك أن روسيا ليست حليفتنا. ليس هناك تكافؤ أخلاقي بين الولايات المتحدة وروسيا التي ما زالت معادية لقيمنا وأفكارنا الأساسية. يجب أن تركز الولايات المتحدة على محاسبة روسيا ووضع نهاية لهجماتها الوضيعة على الديمقراطية".

  • أما بوب كوركر الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فقال إن تصريحات ترمب جعلت الولايات المتحدة تبدو كما لو كانت "لقمة سائغة".

  • السناتور الجمهوري الراحل جون ماكين وصف اجتماع ترمب مع بوتين بأنه "خطأ مأساوي" وتراجع جديد للولايات المتحدة متهما ترمب "بالتقاعس عن الدفاع عن بلاده".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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