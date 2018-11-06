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سياسة|فرنسا

القبض على 6 أشخاص لتخطيطهم لاستهداف الرئيس الفرنسي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
6/11/2018

ألقت السلطات الفرنسية القبض على ستة أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لشن هجوم على الرئيس إيمانويل ماكرون.

التفاصيل
  • وسائل إعلام فرنسية قالت إن جهاز الاستخبارات الداخلي ألقى القبض على الأشخاص الستة في إطار تحقيق أولي للاشتباه بأنهم وضعوا خطة "غير دقيقة وفضفاضة" للقيام "بعمل عنيف" ضد الرئيس.
  • وسائل إعلام فرنسية أشارت إلى أن المتهمين أعضاء في اليمين المتطرف.
  • الاعتقالات جرت في ثلاث مناطق من فرنسا هي إيزير جنوب شرقي ليون وموزل على الحدود مع ألمانيا ولوكسمبورغ وإيل-ايه-فيلان في الشمال الشرقي قرب مدينة رين.
  • لم تتضح على الفور الصلة بين المعتقلين أو كيف كانوا يتصلون ببعضهم البعض.
  • الادعاء العام في العاصمة الفرنسية بدأ التحقيق في القضية، وقالت وسائل إعلام إن التحقيق سيكون في "واقعة تتعلق بمكافحة الإرهاب".
  • ماكرون حذر مؤخرا في مقابلة صحفية من تهديد حركات اليمين المتطرف في أوربا، قائلا إن الشعور بالزهو بالنفس في ثلاثينيات القرن الماضي فتح الباب أمام صعود هتلر في المانيا وموسوليني في إيطاليا.
  • في الشهر الماضي تم فتح تحقيقات على خلفية جرائم إرهابية مع ثمانية من المشتبه بهم بعد أن خططت جماعة يمينية لتنفيذ هجمات ضد سياسيين.
  • لم يتضح ما إذا كان الأشخاص الذين تم اعتقالهم مرتبطين بالتحقيقات السابقة.
المصدر : وكالات
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