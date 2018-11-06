الغرب يدعو الصين لإغلاق معسكرات اعتقال المسلمين

دعت دول غربية منها كندا وفرنسا وألمانيا الصين الثلاثاء إلى إغلاق معسكرات اعتقال يقول نشطاء إنها تضم مليونا من أقلية الأويغور المسلمة ومسلمين آخرين.

القصة

بيجين قالت خلال نقاش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إنها تحمي حريات الأقليات العرقية.

لكن الدول الغربية تحدثت واحدة تلو الأخرى عما وصفته بأنه تدهور في سجل الصين لحقوق الإنسان منذ المراجعة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بمعاملتها للمسلمين في إقليم شينغيانغ في غرب البلاد.

فرنسوا ريفاسو سفير فرنسا: يتعين على بيجين وقف السجن الجماعي وضمان حرية العقيدة والدين في التبت وشينغيانغ.

روزماري مكارني مبعوثة كندا: أوتاوا قلقة للغاية بشأن تقارير موثوق بها عن اعتقال جماعي وقمع ومراقبة للأويغور وغيرهم من المسلمين في شينغيانغ.

مبعوثة كندا: تدعو كندا الصين إلى أن تطلق سراح الأويغور وغيرهم من المسلمين المحتجزين بشكل تعسفي ودون إجراءات قانونية وعلى أساس عرقي وديني.

دبلوماسيون من أستراليا واليابان وألمانيا أدلوا بتصريحات مماثلة.

رفض صيني

رفضت الصين الانتقادات قائلة إن المزاعم "بعيدة للغاية عن الحقيقة".

لي يوتشينغ نائب وزير الشؤون الخارجية الصيني: لن نقبل اتهامات ذات دوافع سياسية من بضع دول متحيزة.

خلفية