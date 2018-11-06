البطاطس أم تقدم الدولة.. استفتاء يحشد المصريين على فيسبوك

أطلق مواطن مصري استفتاءً على موقع "فيسبوك"، حول ما إذا كان الأهم لدى المواطنين هو تقدم الدولة أم توفير البطاطس؟ وذلك بعد كلمة ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس.

وسرعان ما غزا الاستفتاء منصات التواصل الاجتماعي بمصر، ليحصد نحو ربع مليون تفاعل خلال 16 ساعة فقط، بالإضافة إلى مئات التعليقات الساخرة، بعد دعوة السيسي، أمس، إلى التركيز على بناء الدولة بدلا من البحث عن البطاطس، في إشارة إلى أزمة ارتفاع أسعار البطاطس التي تشهدها مصر حاليًا.

استفتاء "البطاطس"

الاستفتاء الالكتروني فكرة المهندس المصري لؤي أبو بكر، ودشن الحملة أحمد رحمي الذي أطلق الاستفتاء مصحوبًا بتعليق "الرئيس عبد الفتاح السيسي سأل النهاردة سؤال عما إذا كنا نرغب في التقدم بالبلد أم نريد بطاطس"، فيما دعا أبو بكر المصريين للمشاركة في الاستفتاء ساخرًا "مستقبل ولادك بإيدك.. صوتك أمانة".

التصويت بلغت نسبته 93% لصالح "البطاطس"، مقابل 7% فقط تؤيد "البلد تتقدم".

الاستفتاء مدته أسبوع، وشارك فيه حتى الآن ربع مليون مستخدم على فيسبوك منذ تدشينه قبل 16 ساعة.

تصريحات السيسي

السيسي تحدث خلال إحدى جلسات منتدى الشباب بشرم الشيخ أمس عن مشكلة التكدس في الفصول المدرسية والحاجة لبناء 250 ألف فصل جديد قال إنها تتكلف نحو 130 مليار جنيه (7.26 مليار دولار) .

الرئيس المصري قال إنه كي يتمكن من توفير مبلغ الـ130 مليار جنيه سيتعين على الحكومة ترشيد الإنفاق في بنود أخرى، مثل خصم أموال من ميزانيات الوزارات، أو إلغاء العلاوة الدورية لموظفي الحكومة هذا العام .

السيسي استطرد "عاوزين تبنوا بلدكم وتبقوا دولة ذات قيمة ولا هندور على البطاطس؟ !" ، وتابع "خلوا بالكم من بلدكم، البلاد مابتتبنيش كده، البلاد بتتبني بالمعاناة وبالأسيّة".

خلفية

مصر شهدت أزمة حادة خلال الأسابيع الماضية في محصول البطاطس، أدى إلى ارتفاع سعرها إلى أكثر من 13 جنيها مصريا (نحو 0.72 دولار أمريكي)، وهو سعر غير مسبوق .

تدخل الجيش المصري والشرطة المصرية للحد من الأزمة عبر توفير منافذ لبيع البطاطس وخضراوات أخرى في العديد من مناطق البلاد، ما أثار انتقادات حيال انشغال الجيش والشرطة بأمور ليست من صميم مهامهم، لاسيما بعد وقوع هجوم على حافلة تقل عددًا من الأقباط جنوبي مصر، الأسبوع الماضي.

تعليقات ساخرة

انهالت مئات التعليقات الساخرة، حول تصريحات السيسي في منتدى الشباب عن البطاطس، وجاء أبرزها على النحو التالي:

السيسي: عايزين ندور على البطاطس ولا نبقى دولة ذات قيمة؟

أنا عاوز شيبسي فأنا شيبساوي قديم

هي البطاطس تتنافي مع بناء الدولة؟! — سليم عزوز (@selimazouz1) November 5, 2018

اذا كانت البطاطس ضد تقدم مصر فلتهرس البطاطس وتحيا مصر #حموبيكيات — الفريد ابن سعيد (@Alfredseid) November 6, 2018

والله بدي اقول البطاطس بس استحي 😂😂😂 — Mariam (@mariam3ssam2) November 5, 2018

البلد ما بتتبنيش بالبطاطس — Emad (@emadamonem) November 5, 2018

يعني البطاطس هي اللي هتبني بلدنا ؟؟!!!!! طيب 🙄 — hosam📵 (@hosam_Ahmed2) November 5, 2018

https://twitter.com/ashrafiyounis/status/1059490439689093122?ref_src=twsrc%5Etfw

استفتاء بين البطاطس وتقدم البلد 😂😂😂 pic.twitter.com/WVa4Jq1UFh — زيزو (@a7miid3ly) November 5, 2018

https://twitter.com/Ebraazb/status/1059539447556067328?ref_src=twsrc%5Etfw

هو انا نفسي البلد تتقدم ،بس بما ان دا مش هيحصل ابدا ف انا هختار البطاطس — Ali Yassin (@PickleAli_) November 6, 2018

نفسي افهم ايه علاقة ان البلد تبقي كويسة

واننا بندور ع البطاطس #نافوخي — محمد سعيد (@m_said1200) November 6, 2018

https://twitter.com/ahmdfida/status/1059561144317292544?ref_src=twsrc%5Etfw

تصاب البطاطس بالعفن البني

وتصاب الأوطان بسوس البلح. — wael kandil (@waiel65) November 5, 2018

https://twitter.com/mo78qramseh/status/1059719121179475969?ref_src=twsrc%5Etfw

البلد مش هتتقدم وانتو ماسكينها نضمن البطاطس احسن 😉 — nadernoor (@naderno54171528) November 6, 2018