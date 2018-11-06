البطاطس أم تقدم الدولة.. استفتاء يحشد المصريين على فيسبوك

أطلق مواطن مصري استفتاءً على موقع "فيسبوك"، حول ما إذا كان الأهم لدى المواطنين هو تقدم الدولة أم توفير البطاطس؟ وذلك بعد كلمة ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس.
وسرعان ما غزا الاستفتاء منصات التواصل الاجتماعي بمصر، ليحصد نحو ربع مليون تفاعل خلال 16 ساعة فقط، بالإضافة إلى مئات التعليقات الساخرة، بعد دعوة السيسي، أمس، إلى التركيز على بناء الدولة بدلا من البحث عن البطاطس، في إشارة إلى أزمة ارتفاع أسعار البطاطس التي تشهدها مصر حاليًا.
انهالت مئات التعليقات الساخرة، حول تصريحات السيسي في منتدى الشباب عن البطاطس، وجاء أبرزها على النحو التالي:
السيسي: عايزين ندور على البطاطس ولا نبقى دولة ذات قيمة؟
أنا عاوز شيبسي فأنا شيبساوي قديم
هي البطاطس تتنافي مع بناء الدولة؟!
— سليم عزوز (@selimazouz1) November 5, 2018
اذا كانت البطاطس ضد تقدم مصر فلتهرس البطاطس وتحيا مصر #حموبيكيات
— الفريد ابن سعيد (@Alfredseid) November 6, 2018
والله بدي اقول البطاطس بس استحي 😂😂😂
— Mariam (@mariam3ssam2) November 5, 2018
البلد ما بتتبنيش بالبطاطس
— Emad (@emadamonem) November 5, 2018
يعني البطاطس هي اللي هتبني بلدنا ؟؟!!!!! طيب 🙄
— hosam📵 (@hosam_Ahmed2) November 5, 2018
https://twitter.com/ashrafiyounis/status/1059490439689093122?ref_src=twsrc%5Etfw
استفتاء بين البطاطس وتقدم البلد 😂😂😂 pic.twitter.com/WVa4Jq1UFh
— زيزو (@a7miid3ly) November 5, 2018
https://twitter.com/Ebraazb/status/1059539447556067328?ref_src=twsrc%5Etfw
هو انا نفسي البلد تتقدم ،بس بما ان دا مش هيحصل ابدا ف انا هختار البطاطس
— Ali Yassin (@PickleAli_) November 6, 2018
نفسي افهم ايه علاقة ان البلد تبقي كويسة
واننا بندور ع البطاطس #نافوخي
— محمد سعيد (@m_said1200) November 6, 2018
https://twitter.com/ahmdfida/status/1059561144317292544?ref_src=twsrc%5Etfw
تصاب البطاطس بالعفن البني
وتصاب الأوطان بسوس البلح.
— wael kandil (@waiel65) November 5, 2018
https://twitter.com/mo78qramseh/status/1059719121179475969?ref_src=twsrc%5Etfw
البلد مش هتتقدم وانتو ماسكينها نضمن البطاطس احسن 😉
— nadernoor (@naderno54171528) November 6, 2018
هي ممكن تكون فرقيعه عشان يداروا ع البطاطس
— أحًمدُ ؛ (@aibrahim2610) November 6, 2018