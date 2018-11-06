الأمم المتحدة: اكتشاف أكثر من 200 مقبرة جماعية بالعراق

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنه تم العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية في العراق في مناطق كانت خاضعة من قبل لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
القصة
- المقابر تضم رفات آلاف يُعتقد أنهم ضحايا التنظيم المسلح الذي كان يسيطر في الفترة بين يونيو حزيران وديسمبر كانون الأول عام 2014 على مساحات كبيرة من شمال العراق وأعلنها جزءا من دولة الخلافة.
- تقرير صادر عن الأمم المتحدة أفاد أن القتلى بينهم نساء وأطفال وكبار سن ومعاقون وكذلك أفراد من القوات المسلحة والشرطة العراقية.
- المقابر تتركز في أربع محافظات هي نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار في شمال وغرب البلاد قرب الحدود مع سوريا.
- يان كوبيش ممثل الأمم المتحدة في العراق: تحديد الملابسات المحيطة بفقد الكثيرين لحياتهم سيمثل خطوة مهمة في إجراءات العزاء لأسرهم ولرحلتهم من أجل ضمان حقهم في معرفة الحقيقة وتطبيق العدالة.
خلفية
- الأمم المتحدة قالت في وقت سابق إن التنظيم المسلح قتل نحو 33 ألف مدني في العراق وأصاب أكثر من 55 ألفh بجروح.
- تحصن تنظيم الدولة الإسلامية في هذه المناطق حتى هزمته القوات العراقية مدعومة بتحالف تقوده الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول عام 2017.
- تفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن المقابر البالغ عددها 202 مقبرة الموثقة في التقرير تضم ما بين ستة آلاف و12 ألف جثة. لكنها تقول إنه من الصعب تحديد العدد بدقة إذ لم يجر التنقيب سوى في 28 مقبرة فقط حتى الآن وجرى استخراج 1258 جثة منها.
- وقعت هذه الوفيات فيما تصفها الأمم المتحدة بحملة عنف ممنهج واسع النطاق "قد تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".
- خلال حكمه الذي استمر ثلاث سنوات، روع التنظيم المسلح السكان المحليين بما في ذلك عمليات إعدام حظيت بتغطية إعلامية واسعة شملت أشخاصا استهدفوا لأنهم معارضون أو تربطهم صلات بالحكومة أو بسبب ميولهم الجنسية أو لأسباب أخرى.
- استهدف المسلحون كذلك أفراد الأقليات العرقية والدينية ومنهم المسيحيون واليزيديون.
- كانت أصغر مقبرة جماعية عثر عليها في الموصل وبها ثمانية جثث وأكبر مقبرة عثر عليها هي الخسفة جنوبي الموصل ويعتقد أنها تضم نحو أربعة آلاف جثة.
- الأمم المتحدة قالت إن المواقع يتعين حمايتها من التدخل ومن التلوث لضمان تطبيق العدالة ومحاسبة الجناة.
- الهيئة العراقية المكلفة بالحفاظ على المقابر الجماعية تقول إنها تعاني من نقص التمويل ونقص العمالة وليس لديها ما يكفي للحماية والتحقيق في هذه المواقع التي ما زالت فيها عبوات ناسفة متناثرة لم تنفجر.