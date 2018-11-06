الأمم المتحدة: اكتشاف أكثر من 200 مقبرة جماعية بالعراق

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنه تم العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية في العراق في مناطق كانت خاضعة من قبل لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

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المقابر تضم رفات آلاف يُعتقد أنهم ضحايا التنظيم المسلح الذي كان يسيطر في الفترة بين يونيو حزيران وديسمبر كانون الأول عام 2014 على مساحات كبيرة من شمال العراق وأعلنها جزءا من دولة الخلافة.

تقرير صادر عن الأمم المتحدة أفاد أن القتلى بينهم نساء وأطفال وكبار سن ومعاقون وكذلك أفراد من القوات المسلحة والشرطة العراقية.

المقابر تتركز في أربع محافظات هي نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار في شمال وغرب البلاد قرب الحدود مع سوريا.

يان كوبيش ممثل الأمم المتحدة في العراق: تحديد الملابسات المحيطة بفقد الكثيرين لحياتهم سيمثل خطوة مهمة في إجراءات العزاء لأسرهم ولرحلتهم من أجل ضمان حقهم في معرفة الحقيقة وتطبيق العدالة.

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