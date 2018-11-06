أمريكا تعلن عن مكافآت للإدلاء بمعلومات عن قادة بحزب العمال الكردستاني

أعلنت السفارة الأمريكية في أنقرة عن مكافآت مالية للإدلاء بمعلومات تقود إلى كشف هوية أو مكان ثلاثة من قيادي حزب العمال الكردستاني.

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الإعلان صدر بعد زيارة قام بها ماثيو بالمر نائب وزير الخارجية الأمريكي إلى أنقرة.

المكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن مراد قريلان وأربعة ملايين دولار بشأن جميل بايك وثلاثة ملايين بشأن دوران كالكان.

السلطات التركية تقول إن أعضاء حزب العمال الكردستاني الثلاثة مدرجون أيضا على قائمة "أكثر الإرهابيين المطلوبين" لدى أنقرة، وتصفهم الوزارة بأنهم ضمن زعماء الحزب.

حذر تركي

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن قال إن بلاده تنظر بحيطة تجاه الخطوة الأمريكية.

كالن: خطوة متأخرة لكنها ليست خالية من الفائدة.

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