أمريكا تعلن عن مكافآت للإدلاء بمعلومات عن قادة بحزب العمال الكردستاني

أعلنت السفارة الأمريكية في أنقرة عن مكافآت مالية للإدلاء بمعلومات تقود إلى كشف هوية أو مكان ثلاثة من قيادي حزب العمال الكردستاني.
التفاصيل
- الإعلان صدر بعد زيارة قام بها ماثيو بالمر نائب وزير الخارجية الأمريكي إلى أنقرة.
- المكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن مراد قريلان وأربعة ملايين دولار بشأن جميل بايك وثلاثة ملايين بشأن دوران كالكان.
- السلطات التركية تقول إن أعضاء حزب العمال الكردستاني الثلاثة مدرجون أيضا على قائمة "أكثر الإرهابيين المطلوبين" لدى أنقرة، وتصفهم الوزارة بأنهم ضمن زعماء الحزب.
حذر تركي
- المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن قال إن بلاده تنظر بحيطة تجاه الخطوة الأمريكية.
- كالن: خطوة متأخرة لكنها ليست خالية من الفائدة.
خلفية
- تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي تصنف حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية".
- أكثر من 40 ألف شخص قتلوا منذ أن بدأ الحزب تمرده في تركيا في عام 1984.
- الخطوة قد تساعد في إصلاح العلاقات المتوترة بين واشنطن وبين أنقرة.
- العلاقات بين الدولتين بدأت في التحسن منذ إطلاق سراح القس الأمريكي آندرو برنسون من السجن الشهر الماضي.
- الدولتان تبادلتا قبل أسبوع رفع عقوبات عن مسؤولين حكوميين كانت قد فرضت في أغسطس/ أب على خلفية قضية برنسون.
- واشنطن أعلنت أن تركيا ستحصل على إعفاء مؤقت من عقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن المحادثات مع الولايات المتحدة بخصوص بنك خلق المملوك للدولة، الذي يواجه غرامة أمريكية بشأن مزاعم بالتحايل على عقوبات إيران، تسير في اتجاه إيجابي.
- قوات تركية وأمريكية بدأت في تسيير دوريات مشتركة في مدينة منبج السورية الأسبوع الماضي.
- الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية السورية في قتال تنظيم الدولة أثار غضب تركيا، التي تعتبر الوحدات "منظمة إرهابية" شأنها شأن حزب العمال الكردستاني.
- من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والتركي أردوغان الأسبوع المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.