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سياسة

أمريكا تعلن عن مكافآت للإدلاء بمعلومات عن قادة بحزب العمال الكردستاني

الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب
الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب
6/11/2018

أعلنت السفارة الأمريكية في أنقرة عن مكافآت مالية للإدلاء بمعلومات تقود إلى كشف هوية أو مكان ثلاثة من قيادي حزب العمال الكردستاني.

التفاصيل
  • الإعلان صدر بعد زيارة قام بها ماثيو بالمر نائب وزير الخارجية الأمريكي إلى أنقرة.
  • المكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن مراد قريلان وأربعة ملايين دولار بشأن جميل بايك وثلاثة ملايين بشأن دوران كالكان.
  • السلطات التركية تقول إن أعضاء حزب العمال الكردستاني الثلاثة مدرجون أيضا على قائمة "أكثر الإرهابيين المطلوبين" لدى أنقرة، وتصفهم الوزارة بأنهم ضمن زعماء الحزب.
حذر تركي
  • المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن قال إن بلاده تنظر بحيطة تجاه الخطوة الأمريكية.
  • كالن: خطوة متأخرة لكنها ليست خالية من الفائدة.
خلفية
  • تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي تصنف حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية".
  • أكثر من 40 ألف شخص قتلوا منذ أن بدأ الحزب تمرده في تركيا في عام 1984.
  • الخطوة قد تساعد في إصلاح العلاقات المتوترة بين واشنطن وبين أنقرة.
  • العلاقات بين الدولتين بدأت في التحسن منذ إطلاق سراح القس الأمريكي آندرو برنسون من السجن الشهر الماضي.
  • الدولتان تبادلتا قبل أسبوع رفع عقوبات عن مسؤولين حكوميين كانت قد فرضت في أغسطس/ أب على خلفية قضية برنسون.
  • واشنطن أعلنت أن تركيا ستحصل على إعفاء مؤقت من عقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران.
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن المحادثات مع الولايات المتحدة بخصوص بنك خلق المملوك للدولة، الذي يواجه غرامة أمريكية بشأن مزاعم بالتحايل على عقوبات إيران، تسير في اتجاه إيجابي.
  • قوات تركية وأمريكية بدأت في تسيير دوريات مشتركة في مدينة منبج السورية الأسبوع الماضي.
  • الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية السورية في قتال تنظيم الدولة أثار غضب تركيا، التي تعتبر الوحدات "منظمة إرهابية" شأنها شأن حزب العمال الكردستاني.
  • من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والتركي أردوغان الأسبوع المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.
المصدر : وكالات
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