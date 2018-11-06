أردوغان: لن نلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، أن أنقرة لا ترى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران صائبة، وأن تركيا لن تلتزم بتلك العقوبات.

وتأتي تصريحات أردوغان للصحفيين في أنقرة، بعد يوم من إعادة واشنطن فرض العقوبات على إيران مع السماح بشكل مؤقت لمشترين كبار بينهم تركيا بالإبقاء على مشتريات النفط من طهران.

تصريحات أردوغان

لا نرى العقوبات على إيران صائبة لأننا نعتبرها عقوبات ترمي لتقويض توازن العالم.

العقوبات على إيران تتعارض مع القانون الدولي والدبلوماسية.

نحن لا نريد العيش في عالم إمبريالي (الإمبريالية هي أعلى مراحل الرأسمالية).

خطر العزل

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أعرب اليوم، للصحفيين في نادي الصحافة الوطني بالعاصمة اليابانية طوكيو، عن اعتقاده بأنّ إعادة فرض الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات على إيران لن يحقق أي نتيجة .

أوغلو دعا لترجيح خيار "الحوار المفيد واللقاءات"، معتقدًا بجدواها أكثر في تحقيق النتائج.

الوزير أشار إلى أن العقوبات تحرم تركيا والعديد من الدول من بينها اليابان من تنويع حصولها على مصادر الطاقة، مبينًا أنّ بلاده جارة لإيران وتحصل منها على النفط والغاز .

أوغلو أوضح أن حصر إيران في الزاوية وعزلها ليس خيارًا ذكيًا بل بالعكس "خيار خطير"، مشددًا على عدم العدالة في معاقبة الشعب الإيراني.





طهران تقاوم

الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد أن بلاده "ستلتف بفخر على العقوبات الأمريكية غير المشروعة والظالمة".

نائب الرئيس الإيراني إسحاق جيهانغيري، أكد في كلمته اليوم بوزارة التجارة والصناعة والمعادن الإيرانية في طهران، أن بلاده ستركز في المرحلة القادمة على الإنتاج، من أجل التغلب على العقوبات الأمريكية .

جيهانغيري قال "إن الإنتاج الإيراني سيكون أبرز مظاهر الخسارة الأمريكية.. سنهزم أمريكا وعقوباتها بالصمود الذي سيظهره قطاع الإنتاج"، وطالب مراكز الإنتاج بزيادة نشاطها في المرحلة القادمة.

نائب روحاني أكد على ضرورة إطلاع الشعب الإيراني على حقيقة الأوضاع، قائلًا "لا نريد أن نشعر الناس بالقلق.. الشعب هو المالك الحقيقي للثورة والدولة".

جيهانغيري تابع "من دون دعم الشعب لا يمكننا الخروج من هذه الظروف الصعبة.. لا نقول بأن العقوبات لن يكون لها تأثير، بل نريد أن نخفف من وطأتها إلى أدنى درجة ."

وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، أكد أن العقوبات الأمريكية تستهدف الشعب الإيراني لتضعه في مواجهة النظام "وهذا لن يحدث، فحكومتنا وشعبنا لن يخضعا لمنطق العقوبات الأمريكية وواشنطن لن تحقق أهدافها.

ظريف قال إن إدارة ترمب تفرط في المصالح الأمريكية حين تتحالف مع السعودية وتغطي على جرائمها.

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