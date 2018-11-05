وزير لبناني: مقتل لاجئين عادوا إلى سوريا برصاص النظام

المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قال خلال زيارة إلى بيروت في أغسطس/ أب الماضي إن عدم توفر البنية التحتية والخوف من تعرضهم للعقاب أو التجنيد العسكري حال العودة لسوريا من أبرز عوامل قلق اللاجئين السوريين في لبنان من العودة إلى بلادهم.