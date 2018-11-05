وزير لبناني: مقتل لاجئين عادوا إلى سوريا برصاص النظام

قال وزير شؤون النازحين في لبنان معين المرعبي إن لديه معلومات عن مقتل بعض اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم على أيدي مسؤولين في النظام السوري.
أبرز تصريحات معين المرعبي وزير شؤون النازحين في لبنان لوكالة الأناضول:
- آخر جريمة علمت بها ارتكبت بحق عائلة الأسبوع الماضي في بلدة الباروحة بريف حمص السورية.
- أكثر من مسؤول أمني في قوات النظام السوري دخلوا منزل العائلة وقتلوا الأب وابنه وابن أخي الأب.
- صديق مشترك مع العائلة أرسل له صور الجريمة عبر الهاتف.
- معظم أخبار التصفية والقتل تحصل بحق العائدين في المناطق التي يسيطر عليها النظام خاصة في القرى والبلدات التي تقع على الحدود اللبنانية الشرقية والشمالية.
- العودة تكون عادة بطلب من اللاجئين السوريين لتسهيل عودتهم إلى بلادهم ولم نجبر أي أحد على العودة. لا يمكننا أن نتدخل لا سلبا ولا إيجابا، الذي له علاقة بموضوع العودة هي مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من خلال متابعتها لهم في سوريا.
- مسؤولو الأمم المتحدة يستطيعون متابعتهم في بعض الأماكن التي يعودون إليها لأنه ليس لدينا سلطة داخل الأراضي السورية ولا علاقات مباشرة مع النظام.
- كلام النظام السوري غير صحيح لأن ممارسته غير ذلك. والنظام يمنع عشرات الآلاف من العائلات السورية من العودة إلى قراهم ومدنهم من أجل تحقيق تغيير ديموغرافي، يقوم به بمساعدة الإيرانيين وحزب الله.
خلفية
- حسب أرقام مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوجد نحو المليون لاجئ سوري في لبنان.
- السلطات اللبنانية بدأت منذ يونيو/ حزيران الماضي تسهيل العودة الطوعية لمن يرغب من اللاجئين السوريين.
- حسب بيان للأمن العام اللبناني صدر قبل أيام، عاد أكثر من 87 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ يوليو/ تموز الماضي.
- البيان أشار إلى أن نحو 80 ألفا عادوا بشكل فردي بينما عاد 7 آلاف و670 ضمن حملات العودة الطوعية.
- المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قال خلال زيارة إلى بيروت في أغسطس/ أب الماضي إن عدم توفر البنية التحتية والخوف من تعرضهم للعقاب أو التجنيد العسكري حال العودة لسوريا من أبرز عوامل قلق اللاجئين السوريين في لبنان من العودة إلى بلادهم.