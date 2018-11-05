مسؤولة حقوقية: الوليد بن طلال يرتدي "سوار مراقبة"

دعت مسؤولة في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إلى عدم الأخذ بتصريحات الأمير الوليد بن طلال التي يبرأ في ولي العهد السعودي من دم جمال خاشقجي بدعوى أنه مجبر على قول ذلك.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش عبر حسابها على تويتر إن الأمير ابن طلال يرتدي "سوار مراقبة" منذ احتجازه غير القانوني لعدة أشهر في فندق ريتز كارلتون في الرياض.

وأضافت أن الأمير الملياردير الذي صادرت السلطات السعودية معظم ممتلكاته ممنوع من السفر، وأفرج مؤخرًا عن أخيه المعتقل "فلا تأخذوا بتصريحاته الاضطرارية لأنه مجبر عليها".

Prince Alwaleed is sadly wearing an ankle monitor since his unlawful detention at Ritz for several months & the forced confiscation of most of his assets. He is under a travel ban. His brother released from unjust detention today. Don’t hold what he is forced to say against him. https://t.co/4LVOYqEzc9 — Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) November 4, 2018

ماذا قال الوليد بن طلال؟

الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال قال (الأحد) في مقابلة مع محطة فوكس نيوز الأمريكية، إن التحقيق الذي تجريه الرياض في مقتل الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول سيبرئ ساحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الملياردير السعودي (62 عامًا) طلب خلال المقابلة التلفزيونية، منح السعودية بعض الوقت للانتهاء من التحقيق، داعيًا السلطات السعودية إلى إعلان نتائج التحقيق في مقتل "صديقه" جمال بأسرع ما يمكن.

الأمير الوليد قال لفوكس نيوز إن جمال كان إصلاحيًا، ولم يكن معارضًا على الإطلاق. وما حدث في القنصلية السعودية بالطبع كان مروعًا ومشينًا ومأساويًا.

الوليد أضاف "نحن الآن على علاقة ممتازة مع ولي العهد، ومع الملك ومع السعودية".

يشار إلى أن جمال خاشقجي شغل في يوليو 2010 منصب المدير العام لقناة العرب الإخبارية التي يمتلكها الوليد بن طلال، وكان من المتوقع أن يبدأ بثها خلال عام 2012، لكنه تأجل إلى عام 2015، وحين بدأ البث، لم يستمر سوى ساعات معدودة.

الملياردير الأمير الوليد بن طلال مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (تويتر)

اعتقال ومساومات

الأمير بن طلال كان من بين عشرات الأمراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الذين أُلقي القبض عليهم في حملة ولي العهد محمد بن سلمان على ما أسماه الفساد في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2017، وقد أفرج عنه بعد أكثر من شهرين على توقيفه بعد تسويات مالية مع السلطة .

مجلة فوربس الأمريكية قالت إن الأمير الوليد اضطر للتخلي عن معظم أصوله وأسهمه في الشركة القابضة السعودية مقابل الإفراج عنه.

خلفية

قتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 من أكتوبر/تشرين الأول، وبعد 18 يوما أقرت السعودية بمقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر "شجار" وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة حتى الآن .

قوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن فريقا من 15 سعوديًا تم إرساله للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم .

الأسبوع الماضي أعلنت النيابة العامة التركية أن خاشقجي قتل خنقًا فور دخوله مبنى القنصلية "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا"، وأكدت أن الجثة جرى التخلص منها عبر تقطيعها .

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارًا ضرورة الكشف عن جميع ملابسات "الجريمة المخطط لها مسبقًا"، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.

غضب على تويتر

عقب تصريحات الوليد بن طلال الداعمة لابن سلمان في قضية مقتل خاشقجي، انهالت مئات التعليقات الغاضبة على تويتر من قبل ناشطين وإعلاميين وسياسيين، البعض أبدى استغرابه من تلك التصريحات وآخرون وجدوها ملائمة كبداية لمرحلة جديدة بالنسبة للأمير الوليد.

● سألت صديق سعودي عن موقف #الوليد_بن_طلال

وماذا فعل؟؟؟؟ ○قال لي ÷رفع أمس اسهمه في شركه تويتر ليكون ثاني أكبر مساهم فيها !!!!! ● قلت له÷

فهمتني خطأ …

فقد كنت اقصد ماذا فعل من أجل صديقه المحب له#جمال_خاشقجي ؟؟؟ ولم أقصد ماذا فعل من أجل #محمد_بن_سلمان !!!!!!!!! pic.twitter.com/maRCAW4Njl — Ayman Nour (@AymanNour) November 1, 2018

في حديث #الوليد_بن_طلال مع #الفوكس_نيوز حديث لشخص {سطحي خائف وجبان وندل }

وليس أمير من المفترض فيه صفات الشهامة والشجاعة المعهودة في وصف أمير.

سطحية في التبرير ..

خوف من المصير

جبن من ولي العهد الامير .

وندالة لحق صديق له عينه في "قناة العرب " بمنصب مدير #جمال_خاشقجي #السعودية — محمد جمال هلال (@gamal_helal) November 4, 2018

ساره ليا ويتسن: الأمير #الوليد_بن_طلال يرتدي سوار مراقبة منذ احتجازه غير القانوني لشهور في فندق الريتز ومصادرة معظم ممتلكاته كما انه ممنوع من السفر وتم الإفراج عن أخيه مؤخرا

فلا تأخذوا تصريحاته المضطر يقولها ضده #السعودية https://t.co/0D9Ab8az8S — Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) November 5, 2018

#الوليد_بن_طلال

الحاج صاحب البيت وولي العهد (بن سلمان) راجل طيب

وعشان أنا شرير وابن حرام اترميت هنا في السجن…

وما تصدقوش انه قتل خاشقجي..دا مايعرفش يدبح فرخة، هما اللي خانوه وقتلوا جمال غصب عنه.. pic.twitter.com/Y4bhhFdZVU — سامح عسكر (@sameh_asker) November 4, 2018

عاد الامير الوليد بن طلال يلقي على مسامعنا سخافات و فبركات

من قبيل ان جمال مات وهم يعزمون عليه بالرجوع

و كأن السجن لم يهذب روحه

فاللهم لا اعتراض #أبوالتاريخ — د . محمد الجوادي (@GwadyM) November 4, 2018

الامير #الوليد_بن_طلال يقول بأن هناك تعليمات دائمة للتواصل مع المعارضين في الخارج لاقناعهم بالعودة

وان الهدف من فريق ال ١٥ هو التفاوض مع #جمال_خاشقجي في اسطنبول وإقناعه بأدب

اذا كان صديقك المرحوم ياسمو الامير يحتاج ١٥ شخص حتى يفهم ؟! كيف كنت ستسلمه إدارة محطة تلفزيونية كاملة‼️ — ايمان الحمود (@imankais1) November 4, 2018

#الوليد_بن_طلال وهو يبيض صفحة #آل_سعود وبشكل مفاجئ من دم #الخاشقجي كم يسبح في الظلام لكي تتلمس يداها بعضا من شاطئ النجاة — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس،،هي #الوعي (@fatimaalwahsh) November 4, 2018