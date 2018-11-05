مسؤولة حقوقية: الوليد بن طلال يرتدي "سوار مراقبة"

دعت مسؤولة في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إلى عدم الأخذ بتصريحات الأمير الوليد بن طلال التي يبرأ في ولي العهد السعودي من دم جمال خاشقجي بدعوى أنه مجبر على قول ذلك.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش عبر حسابها على تويتر إن الأمير ابن طلال يرتدي "سوار مراقبة" منذ احتجازه غير القانوني لعدة أشهر في فندق ريتز كارلتون في الرياض.
وأضافت أن الأمير الملياردير الذي صادرت السلطات السعودية معظم ممتلكاته ممنوع من السفر، وأفرج مؤخرًا عن أخيه المعتقل "فلا تأخذوا بتصريحاته الاضطرارية لأنه مجبر عليها".
Prince Alwaleed is sadly wearing an ankle monitor since his unlawful detention at Ritz for several months & the forced confiscation of most of his assets. He is under a travel ban. His brother released from unjust detention today. Don’t hold what he is forced to say against him. https://t.co/4LVOYqEzc9
— Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) November 4, 2018
عقب تصريحات الوليد بن طلال الداعمة لابن سلمان في قضية مقتل خاشقجي، انهالت مئات التعليقات الغاضبة على تويتر من قبل ناشطين وإعلاميين وسياسيين، البعض أبدى استغرابه من تلك التصريحات وآخرون وجدوها ملائمة كبداية لمرحلة جديدة بالنسبة للأمير الوليد.
● سألت صديق سعودي عن موقف #الوليد_بن_طلال
وماذا فعل؟؟؟؟
○قال لي ÷رفع أمس اسهمه في شركه تويتر ليكون ثاني أكبر مساهم فيها !!!!!
● قلت له÷
فهمتني خطأ …
فقد كنت اقصد ماذا فعل من أجل صديقه المحب له#جمال_خاشقجي ؟؟؟
ولم أقصد ماذا فعل من أجل #محمد_بن_سلمان !!!!!!!!! pic.twitter.com/maRCAW4Njl
— Ayman Nour (@AymanNour) November 1, 2018
في حديث #الوليد_بن_طلال مع #الفوكس_نيوز حديث لشخص {سطحي خائف وجبان وندل }
وليس أمير من المفترض فيه صفات الشهامة والشجاعة المعهودة في وصف أمير.
سطحية في التبرير ..
خوف من المصير
جبن من ولي العهد الامير .
وندالة لحق صديق له عينه في "قناة العرب " بمنصب مدير #جمال_خاشقجي #السعودية
— محمد جمال هلال (@gamal_helal) November 4, 2018
ساره ليا ويتسن: الأمير #الوليد_بن_طلال يرتدي سوار مراقبة منذ احتجازه غير القانوني لشهور في فندق الريتز ومصادرة معظم ممتلكاته كما انه ممنوع من السفر وتم الإفراج عن أخيه مؤخرا
فلا تأخذوا تصريحاته المضطر يقولها ضده #السعودية https://t.co/0D9Ab8az8S
— Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) November 5, 2018
#الوليد_بن_طلال
الحاج صاحب البيت وولي العهد (بن سلمان) راجل طيب
وعشان أنا شرير وابن حرام اترميت هنا في السجن…
وما تصدقوش انه قتل خاشقجي..دا مايعرفش يدبح فرخة، هما اللي خانوه وقتلوا جمال غصب عنه.. pic.twitter.com/Y4bhhFdZVU
— سامح عسكر (@sameh_asker) November 4, 2018
عاد الامير الوليد بن طلال يلقي على مسامعنا سخافات و فبركات
من قبيل ان جمال مات وهم يعزمون عليه بالرجوع
و كأن السجن لم يهذب روحه
فاللهم لا اعتراض #أبوالتاريخ
— د . محمد الجوادي (@GwadyM) November 4, 2018
كيف تحول #الوليد_بن_طلال من رجال اعمال لـ بواب و حارس شخصي عند #بن_سلمان .. !!#معتز_مطر pic.twitter.com/0rXua6YqGs
— معتز مطر (@moatazmatar) November 4, 2018
الامير #الوليد_بن_طلال يقول بأن هناك تعليمات دائمة للتواصل مع المعارضين في الخارج لاقناعهم بالعودة
وان الهدف من فريق ال ١٥ هو التفاوض مع #جمال_خاشقجي في اسطنبول وإقناعه بأدب
اذا كان صديقك المرحوم ياسمو الامير يحتاج ١٥ شخص حتى يفهم ؟! كيف كنت ستسلمه إدارة محطة تلفزيونية كاملة‼️
— ايمان الحمود (@imankais1) November 4, 2018
هل فعلاً هذا هو نفسه #الوليد_بن_طلال ؟
كأنك اتيت بشخص آخر تماماً.#ما_قبل_الريتز_غير_ما_بعده https://t.co/v4IGEyKfnm
— Lana Medawar (@MedawarLana) November 4, 2018
#الوليد_بن_طلال وهو يبيض صفحة #آل_سعود وبشكل مفاجئ من دم #الخاشقجي كم يسبح في الظلام لكي تتلمس يداها بعضا من شاطئ النجاة
— الدكتورة فاطمة الوحش #القدس،،هي #الوعي (@fatimaalwahsh) November 4, 2018
اتصدقون ان الرجل الذي عن يسار الامير #محمد_بن_سلمان ويتصرف كأنه احد حراسه أو احد المنظمين، هو الأمير #الوليد_بن_طلال الذي كان يتصدر لائحة الأثرياء العرب. pic.twitter.com/edR7nKRFLB
— Jalal Chahda جلال شهدا (@ChahdaJalal) October 23, 2018