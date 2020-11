مسؤولة حقوقية: الوليد بن طلال يرتدي "سوار مراقبة"

دعت مسؤولة في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إلى عدم الأخذ بتصريحات الأمير الوليد بن طلال التي يبرأ في ولي العهد السعودي من دم جمال خاشقجي بدعوى أنه مجبر على قول ذلك.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش عبر حسابها على تويتر إن الأمير ابن طلال يرتدي "سوار مراقبة" منذ احتجازه غير القانوني لعدة أشهر في فندق ريتز كارلتون في الرياض.

وأضافت أن الأمير الملياردير الذي صادرت السلطات السعودية معظم ممتلكاته ممنوع من السفر، وأفرج مؤخرًا عن أخيه المعتقل "فلا تأخذوا بتصريحاته الاضطرارية لأنه مجبر عليها".

Prince Alwaleed is sadly wearing an ankle monitor since his unlawful detention at Ritz for several months & the forced confiscation of most of his assets. He is under a travel ban. His brother released from unjust detention today. Don’t hold what he is forced to say against him. https://t.co/4LVOYqEzc9

— Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) November 4, 2018