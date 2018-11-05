شاهد: عقوبات أمريكية جديدة على إيران.. الأسباب والتداعيات

تستعرض "الجزيرة مباشر" في هذا التقرير المعلوماتي تفاصيل العقوبات الأمريكية على إيران وأسبابها وخلفيات الأزمة وتداعيات تطبيق تلك العقوبات.

واليوم أعادت الولايات المتحدة اليوم فرض دفعة ثانية من العقوبات على إيران تستهدف قطاعي النفط والمال الإيرانيين.

والقرار الأمريكي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قررت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

ومنحت الولايات المتحدة إعفاءات موقتة لثماني دول بينها تركيا ويحتمل الصين والهند لمواصلة استيراد النفط الإيراني.

في المقابل قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الإثنين إن الجمهورية الإسلامية "ستلتف بفخر" على العقوبات الأمريكية.