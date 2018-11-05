شاهد: دعم إسرائيلي جديد للسعودية في أزمة خاشقجي

قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون ديرمر إنه على الإدارة الأمريكية أن تدين مقتل خاشقجي ولكن في الوقت نفسه لا تفرط في مصالحها مع السعودية.

ما القصة؟

تصريحات السفير الإسرائيلي في واشنطن تأتي في سياق مواصلة إسرائيل الدفاع عن السعودية في أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي بعد مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي للإدارة الأمريكية الإبقاء على علاقات قوية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

أبرز تصريحات رون ديرمر:

يصعب عليّ أن أحمل على محمل الجد التصريحات الغاضبة التي تسبب بها الحادث والدعوات إلى تغيير جوهري في العلاقة مع السعودية.

لم أسمع دعوات من دوائر كثيرة تطالب بتغيير جوهري في العلاقة، وبناء عليه، أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نترك فعلا كهذا يمر من دون رد، لكن يجب أن نكون حذرين بحيث لا نتخلص من علاقة ذات قيمة استراتيجية.

السعودية هي بلد لا تتقاسم معه الولايات المتحدة القيم بل المصالح، مع السعودية هناك مصالح كثيرة لكن مع إيران ليست هناك مصالح ولا قيم مشتركة.

هناك دول في منطقتنا كتركيا، حيث عدد الصحفيين في السجون هو الأكبر من أي بلد آخر في العالم، هل سمع أحد بذلك؟ كلا، لأننا لا نسمع كلاما كثيرا عنه.

أعرف أن الرئيس التركي يعمل ما في وسعه لممارسة الضغوط. والجزيرة، التي تديرها حكومة قطر، قناة تلفزيونية مملوكة للدولة، شديدة العداء للولايات المتحدة ولليهود، ومع ذلك فإن تركيا وقطر أيضا تضغطان بقوة لتخريب العلاقة مع السعودية.

أعتقد أنه عندما تعرف الإدارة كل الحقائق، فإن عليها أن تقرر أن هذا الفعل غير مقبول من جهة وألا تفرط فيما ينفعها من جهة أخرى.

نتنياهو يشفع لمحمد بن سلمان عند ترمب:

صحيفة واشطن بوست نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نتنياهو عبّر عن دعمه لولي العهد السعودي الذي وُجّهت إليه سهام الانتقاد بعد مقتل خاشقجي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

نتنياهو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ترمب، ونصحه بحماية علاقته القائمة مع ولي العهد السعودي.

نتنياهو في تصريحات صحفية قال إن مقتل خاشقجي عمل مروع ولكن إيران هي الأخطر.

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز وصف مقتل خاشقجي بأنه "عمل خسيس" لكنه قال إن التعاون مع الرياض ضد الخصم المشترك إيران يمثل أولوية لإسرائيل.

خلفية:

وأثنى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، الجمعة، على موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المساند للسعودية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ولا تقيم إسرائيل والسعودية علاقات دبلوماسية، لكن مراقبين أكدوا أن العلاقات بينهما شهدت تقاربا في الآونة الأخيرة بسبب عداوتهما المشتركة لإيران.