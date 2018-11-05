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سياسة|مصر

شاهد: السيسي يتحدث عن قطر وخاشقجي لأول مرة

5/11/2018

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده مع استقرار الدول الخليجية وبينها قطر لأن "المنطقة لا تحتمل عكس ذلك".

 التفاصيل: 
  • تصريحات السيسي جاءت ضمن جلسة حوارية بمنتدى شباب العالم الذي انطلق بمنتجع شرم الشيخ المصري.
  • ردا على سؤال بشأن دعم مصر للسعودية، قال السيسي "ألا يكفي (حالة) عدم الاستقرار بالمنطقة ونحن نرى ما فيها؟ أحافظ على المملكة (السعودية) والإمارات والكويت وقطر أم لا؟ أحافظ على كل دولة مستقرة، لأن المنطقة العربية لا تتحمل أكتر من هذا".
  • وبشأن قضية مقتل الصحفي السعودي خاشقجي، قال السيسي إنها تخضع للتحقيق من دولتين ويجب ألا نستبق الأحداث ونوجه الاتهامات لأحد.

 

  • تصريحات السيسي جاءت بعد أيام من إبداء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تفاؤله باقتصاديات المنطقة، مشيرا إلى أنها تسجل تطورات لافتة "بما فيها قطر رغم اختلافه معها".
  • بن سلمان قال: حتى اقتصاد قطر، قوي، وسيكون مختلفا ومتطورا بعد 5 سنوات.. دول المنطقة هي "أوربا الجديدة اقتصاديا".
  • تصريحات بن سلمان جاءت خلال إحدى جلسات منتدى مستقبل الاستثمار في السعودية الشهر الماضي في العاصمة الرياض.
  • تصريحات ولي العهد السعودي والرئيس المصري بشأن قطر تعد سابقة منذ إعلان المملكة إلى جانب  مصر والإمارات والبحرين، مقاطعة الدوحة وتنفيذ حصار عليها منذ يونيو/ حزيران 2017 وحتى الآن. 
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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