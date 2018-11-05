شاهد: السيسي يتحدث عن قطر وخاشقجي لأول مرة

تصريحات ولي العهد السعودي والرئيس المصري بشأن قطر تعد سابقة منذ إعلان المملكة إلى جانب مصر والإمارات والبحرين، مقاطعة الدوحة وتنفيذ حصار عليها منذ يونيو/ حزيران 2017 وحتى الآن.