شاهد| السيسي للمصريين: تبنوا بلادكم ولا تاكلوا بطاطس؟!

وسط أزمة البطاطس وقع هجوم على حافلة تقل عددا من الأقباط، جنوبي مصر، الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 14 آخرين، وهو ما عزز من الانتقادات حيال انشغال الجيش والشرطة عن مهامهم في حفظ أمن البلاد ومكافحة الإرهاب.