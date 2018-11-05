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سياسة|مصر

شاهد| السيسي للمصريين: تبنوا بلادكم ولا تاكلوا بطاطس؟!

5/11/2018

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين إلى التركيز على بناء الدولة بدلا من البحث عن "البطاطس"، حسب قوله، في إشارة إلى أزمة ارتفاع أسعار البطاطس التي تشهدها مصر حاليا.

تصريحات السيسي خلال إحدى جلسات منتدى شباب العالم الذي تنظمه الحكومة المصرية في منتجع شرم الشيخ:
  • كان السيسي يتحدث عن مشكلة التكدس في الفصول المدرسية والحاجة لبناء 250 ألف فصل جديد قال إنها تتكلف نحو 130 مليار جنيه (7.26 مليار دولار).
  • وقال: كي أتمكن من توفير مبلغ الـ130 مليار جنيه سيتعين على الحكومة ترشيد الإنفاق في بنود أخرى، مثل خصم أموال من ميزانيات الوزارات، أو إلغاء العلاوة الدورية لموظفي الحكومة هذا العام.
  • "عاوزين تبنوا بلادكم وتبقوا دولة ذات قيمة ولا هندور على البطاطس؟!"
  •  "خلوا بالكم من بلدكم، البلاد مابتتبنيش كده، البلاد بتتبني بالمعاناة وبالأسيّة".

خلفية:
  • شهدت مصر أزمة حادة خلال الأسابيع الماضية في محصول البطاطس، أدى إلى ارتفاع سعرها إلى أكثر من 13 جنيها مصريا (نحو 0.72 دولار أمريكي)، وهو سعر غير مسبوق.
  • تدخل الجيش المصري والشرطة المصرية للحد من الأزمة عبر توفير منافذ لبيع البطاطس وخضروات أخرى في العديد من مناطق البلاد، ما أثار انتقادات حيال انشغال دور الجيش والشرطة بأمور ليست من صميم مهامهم.
  • وسط أزمة البطاطس وقع هجوم على حافلة تقل عددا من الأقباط، جنوبي مصر، الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 14 آخرين، وهو ما عزز من الانتقادات حيال انشغال الجيش والشرطة عن مهامهم في حفظ أمن البلاد ومكافحة الإرهاب.
المصدر : الجزيرة مباشر
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