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سياسة|تونس

تعرف على التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الشاهد في تونس

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد
رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد
5/11/2018

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (الإثنين) تعديلا حكوميا شمل عشر وزارات بهدف ضخ دماء جديدة وسط أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.

ما القصة؟
  • رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، أعلن تعديلا وزاريا موسّعا بحكومته.
  • شمل التعديل الوزاري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، 13 حقيبة وزارية، و5 كتاب دولة.
  • شهد التعديل انضمام وزير من أصول يهودية للحكومة، لأول مرة، حيث تولى رجل الأعمال روني الطرابلسي حقيبة السياحة.
وجاء التعديل الوزاري كالآتي:
  • كريم الجموسي وزيرا للعدل.
  • كمال مرجان وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
  • عبد الرؤوف الشريف وزيرا للصحة.
  • مختار الهمامي وزيرا للشؤون المحلية والبيئة.
  • الهادي الماكني وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
  • سنية بالشيخ وزيرة لشؤون الشباب والرياضة.
  • سيدة لونيسي وزيرة للتكوين المهني والتشغيل.
  • روني الطرابلسي وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية.
  • هشام بن أحمد وزيرا للنقل.
  • نور الدين السالمي وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
  • رضوان عيارة وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج.
  • محمد فاضل محفوظ وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان.
  • شكري بن حسن وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
  • حبيب الدبابي كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
  • عادل الجربوعي كاتب دولة لدى وزير النقل.
  • أحمد قعلول كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة.
  • بسمة الجبالي كاتبة دولة لدى وزيرالشؤون المحلية والبيئة.
  • سمير بشوال كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية.
أزمة سياسية:
  • كان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد أعلن أن علاقة التوافق التي تجمعه بحركة النهضة انتهت بعد أن "فضلت النهضة تكوين ائتلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد" على حد قوله.
  • إلا أن حركة النهضة أكدت التزامها بمسار التوافق مع رئيس البلاد الباجي قايد السبسي، معتبرة أن اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا لا يعني التنكر لعلاقتها معه.
  • منذ أشهر تشهد تونس أزمة بين المدير التنفيذي لحركة "نداء تونس" حافظ قايد السبسي (نجل الرئيس التونسي) ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
  • وصل الخلاف إلى حد إعلان حزب نداء تونس الحاكم تجميد عضوية يوسف الشاهد في الحزب.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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