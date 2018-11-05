تعرف على التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الشاهد في تونس

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (الإثنين) تعديلا حكوميا شمل عشر وزارات بهدف ضخ دماء جديدة وسط أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.
ما القصة؟
- رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، أعلن تعديلا وزاريا موسّعا بحكومته.
- شمل التعديل الوزاري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، 13 حقيبة وزارية، و5 كتاب دولة.
- شهد التعديل انضمام وزير من أصول يهودية للحكومة، لأول مرة، حيث تولى رجل الأعمال روني الطرابلسي حقيبة السياحة.
وجاء التعديل الوزاري كالآتي:
- كريم الجموسي وزيرا للعدل.
- كمال مرجان وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
- عبد الرؤوف الشريف وزيرا للصحة.
- مختار الهمامي وزيرا للشؤون المحلية والبيئة.
- الهادي الماكني وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
- سنية بالشيخ وزيرة لشؤون الشباب والرياضة.
- سيدة لونيسي وزيرة للتكوين المهني والتشغيل.
- روني الطرابلسي وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية.
- هشام بن أحمد وزيرا للنقل.
- نور الدين السالمي وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
- رضوان عيارة وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج.
- محمد فاضل محفوظ وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان.
- شكري بن حسن وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
- حبيب الدبابي كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- عادل الجربوعي كاتب دولة لدى وزير النقل.
- أحمد قعلول كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة.
- بسمة الجبالي كاتبة دولة لدى وزيرالشؤون المحلية والبيئة.
- سمير بشوال كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية.
أزمة سياسية:
- كان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد أعلن أن علاقة التوافق التي تجمعه بحركة النهضة انتهت بعد أن "فضلت النهضة تكوين ائتلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد" على حد قوله.
- إلا أن حركة النهضة أكدت التزامها بمسار التوافق مع رئيس البلاد الباجي قايد السبسي، معتبرة أن اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا لا يعني التنكر لعلاقتها معه.
- منذ أشهر تشهد تونس أزمة بين المدير التنفيذي لحركة "نداء تونس" حافظ قايد السبسي (نجل الرئيس التونسي) ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
- وصل الخلاف إلى حد إعلان حزب نداء تونس الحاكم تجميد عضوية يوسف الشاهد في الحزب.