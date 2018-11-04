صنداي تايمز: الحكومة البريطانية تحسم مصير" بريكست" الثلاثاء

وصفت رئاسة الوزراء البريطانية الأحد التوصل لاتفاق جمركي مع بروكسل يشمل أقاليم المملكة المتحدة كافة، ضمن اتفاقية ملزمة قانونيا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بأنها مجرد "تكهنات"

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متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في تصريحات للصحفيين: "كل هذا تكهنات، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كانت واضحة بقولها إننا نحقق تقدما جيدا بشأن العلاقات في المستقبل بين لندن وبروكسل، وإنه تمت الآن تسوية 95 في المئة من اتفاق الانسحاب، والمفاوضات لا تزال مستمرة".

"كل هذا تكهنات، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كانت واضحة بقولها إننا نحقق تقدما جيدا بشأن العلاقات في المستقبل بين لندن وبروكسل، وإنه تمت الآن تسوية 95 في المئة من اتفاق الانسحاب، والمفاوضات لا تزال مستمرة". صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية: كشفت النقاب (الأحد) عن مضمون خطة قالت إن رئاسة الوزراء البريطانية اعتمدتها للخروج من الاتحاد الأوربي فيما يعرف باسم مفاوضات البريكست، وأن تلك الخطة سوف تتفادى معاملة إقليم أيرلندا الشمالية (الخاضع للمملكة المتحدة) بشكل مختلف عن بقية الأقاليم البريطانية الأخرى (إنجلترا واسكتلندا وويلز).

كشفت النقاب (الأحد) عن مضمون خطة قالت إن رئاسة الوزراء البريطانية اعتمدتها للخروج من الاتحاد الأوربي فيما يعرف باسم مفاوضات البريكست، وأن تلك الخطة سوف تتفادى معاملة إقليم أيرلندا الشمالية (الخاضع للمملكة المتحدة) بشكل مختلف عن بقية الأقاليم البريطانية الأخرى (إنجلترا واسكتلندا وويلز). الصحيفة: معاملة أيرلندا الشمالية مثلت دوما العائق الرئيس أمام ضمان التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي والمقرر في مارس/آذار من العام 2019 المقبل.

معاملة أيرلندا الشمالية مثلت دوما العائق الرئيس أمام ضمان التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي والمقرر في مارس/آذار من العام 2019 المقبل. أكدت صنداي تايمز أن الحكومة البريطانية ستلتقي بعد غد الثلاثاء لبحث خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوربي، وأن حكومة حزب المحافظين برئاسة تيريزا ماي تأمل تحقيق تقدم كاف بحلول الجمعة المقبل حيث من المتوقع بعد ذلك أن يعلن الاتحاد الأوربي عقد قمة خاصة لإقرار خطة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوربي بعد التغلب على العقبة الرئيس التي عطلت المفاوضات طوال الفترة الماضية.

تريد بريطانيا الخروج من السوق الأوربية المشتركة ومن الاتحاد الجمركي، ما يعني أن الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوربي ستتحول إلى حدود خارجية للتكتل الجمركي الأوربي بعد خروج بريطانيا ضمن إطار "بريكست".

كانت وكالة "رويترز" للأنباء ذكرت الجمعة أن الاتحاد الأوربي أشار إلى أن إبرام اتفاق جمركي فيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد يشمل كل المملكة المتحدة يمكن أن يعطي بريطانيا مجالا لتحديد القواعد التجارية، في الوقت الذي يتم فيه إبقاء إقليم أيرلندا الشمالية متوائما مع الاتحاد الأوربي.

جاء هذا في الوقت الذي أكد فيه وزيران بريطاني وأيرلندي، الجمعة، أن بلديهما "قريبان جداً" من التوصل لاتفاق حول كيفية إبقاء الحدود البرية مفتوحة بينهما بعد "بريكست"، وهي النقطة التي تعيق التوصل إلى اتفاق ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

لكن أياً من الوزيرين لم يعط تفاصيل حول كيفية حل مسألة الحدود التي أثارت مخاوف من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي من دون التوصل لاتفاق.

خلفية تاريخية