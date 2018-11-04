شاهد: مصر.. ضحكات في شرم الشيخ وصرخات مكلومة في المنيا

وسط أجواء غاضبة شيّع أقباط المنيا في وسط مصر صباح السبت ضحاياهم الذين سقطوا في اعتداء مسلّح تبنّاه تنظيم الدولة.

ورغم الحادث لم يتم تأجيل انطلاق فعاليات "منتدى شباب العالم" الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ وافتتح أمس بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما لم تقم وسائل الإعلام المصرية بتغطية الحادث بطريقة تظهر أهمية الحادث ومأساويته. وصدرت صحيفة الأهرام صباح السبت بعنوان رئيسي عن افتتاح لمنتدى شباب العالم، مع خبر صغير في الأسفل عن حادث المنيا.

وقد أثار التجاهل الإعلامي الرسمي للحادث وتركيزه على منتدى الشباب وما صاحبه من مظاهر احتفالية غضبا استدعى عقد مقارنة بين الحدثين اللذين تزامنا في وقت واحد في نفس البلد.

منتدى شبابنا فى المنيا

منتدى شبابهم فى شرم الشيخ

وهناك منتدى تالت فى المعتقلات

ومنتدى رابع فى المنافى والشتات

ومنتدى خامس مختفى قسريا

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/JKjxBPVHGe — saber mahmoud (@saber000000000) November 3, 2018

اللي شفناه امبارح اول تطبيق عملي لنتائج الاستحواذ الأمني الكامل على وسائل الاعلام. صدرت الأوامر المركزية بان اغتيال الأقباط في المنيا مياخدش تغطية قومية قوية ويتعامل كحادثة يومية عادية والكل امتثل ونفذ — hossam bahgat (@hossambahgat) November 3, 2018

أعتقد أن مفرخة الإرهاب الحقيقية هي اليأس المصحوب بالرغبة في الإنتقام. وده في أغلب الأحيان بيبقى نتيجة حكم فاشي مستبد وظالم. أبجديات محاربة الإرهاب هي تحقيق العدل والمساواه.

صعب جدا تلاقي واحد عايش في مناخ عادل ويقرر يبقى إرهابي. تقريبا مستحيل. — Amr Waked (@amrwaked) November 3, 2018

مصر اليوم مقسومة : حكومة و اهالى pic.twitter.com/h2E0FIo8IP — ahmed ezzarab (@aezzarab25) November 3, 2018

خلفية

قُتل سبعة أقباط الجمعة في هجوم مسلّح استهدف حافلة تقلّ مسيحيّين كانوا عائدين من زيارة إلى دير الأنبا صموئيل في المنيا (قرابة 250 كيلومتر جنوب القاهرة).

تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية هذا الاعتداء، الأوّل الذي يستهدف الأقباط منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017.

في مايو/ أيار 2017، تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية هجوماً على حافلة كانت تقلّ حجّاجاً أقباطاً على الطريق نفسه الذي حصل عليه اعتداء الجمعة، اذ كانوا متّجهين إلى الدير نفسه. وأسفر ذلك الاعتداء عن سقوط نحو 28 قتيلاً.

منذ فجر السبت، احتشد مئات من الاقباط الغاضبين داخل وحول كنيسة الأمير تادرس في مدينة المنيا والتي انتشر حولها رجال أمن ملثّمون وأكثر من عشر سيارات إسعاف، لحضور جنازة الضحايا.

بعد انتهاء الصلاة، أُخرجت ستّة جثامين في توابيت بيضاء وضعت عليها زهور بيضاء كذلك، وسط هتافات "بالروح، بالدم نفديك يا صليب".

معاقبة الجناة

قال الأنبا مكاريوس في كلمة ألقاها بعيد انتهاء القدّاس الجنائزي "نحن لا ننسى وعود المسؤولين، بمن فيهم رئيس الجمهورية، بمعاقبة الجناة".

كان الأنبا مكاريوس ووجه بصيحات احتجاج من الحضور الغاضبين عندما قدّم الشكر خلال الكلمة نفسها إلى مسؤولي الأمن.