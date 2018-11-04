شاهد: مصر.. ضحكات في شرم الشيخ وصرخات مكلومة في المنيا

وسط أجواء غاضبة شيّع أقباط المنيا في وسط مصر صباح السبت ضحاياهم الذين سقطوا في اعتداء مسلّح تبنّاه تنظيم الدولة.
ورغم الحادث لم يتم تأجيل انطلاق فعاليات "منتدى شباب العالم" الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ وافتتح أمس بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما لم تقم وسائل الإعلام المصرية بتغطية الحادث بطريقة تظهر أهمية الحادث ومأساويته. وصدرت صحيفة الأهرام صباح السبت بعنوان رئيسي عن افتتاح لمنتدى شباب العالم، مع خبر صغير في الأسفل عن حادث المنيا.
وقد أثار التجاهل الإعلامي الرسمي للحادث وتركيزه على منتدى الشباب وما صاحبه من مظاهر احتفالية غضبا استدعى عقد مقارنة بين الحدثين اللذين تزامنا في وقت واحد في نفس البلد.
منتدى شبابنا فى المنيا
منتدى شبابهم فى شرم الشيخ
وهناك منتدى تالت فى المعتقلات
ومنتدى رابع فى المنافى والشتات
ومنتدى خامس مختفى قسريا
حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/JKjxBPVHGe
— saber mahmoud (@saber000000000) November 3, 2018
اللي شفناه امبارح اول تطبيق عملي لنتائج الاستحواذ الأمني الكامل على وسائل الاعلام. صدرت الأوامر المركزية بان اغتيال الأقباط في المنيا مياخدش تغطية قومية قوية ويتعامل كحادثة يومية عادية والكل امتثل ونفذ
— hossam bahgat (@hossambahgat) November 3, 2018
أعتقد أن مفرخة الإرهاب الحقيقية هي اليأس المصحوب بالرغبة في الإنتقام. وده في أغلب الأحيان بيبقى نتيجة حكم فاشي مستبد وظالم. أبجديات محاربة الإرهاب هي تحقيق العدل والمساواه.
صعب جدا تلاقي واحد عايش في مناخ عادل ويقرر يبقى إرهابي. تقريبا مستحيل.
— Amr Waked (@amrwaked) November 3, 2018
مصر اليوم مقسومة : حكومة و اهالى pic.twitter.com/h2E0FIo8IP
— ahmed ezzarab (@aezzarab25) November 3, 2018
غضب المشاركين في صلاة الجنازة على شهداء حادث #المنيا الإرهابي، عند قيام الأنبا مكاريوس بشكر مسئولي المحافظة والقيادات الأمنية https://t.co/02o5UBTRoS
— Ahmed Awaad (@AwaaDoV) November 3, 2018