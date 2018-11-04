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سياسة|مصر

شاهد: مصر.. ضحكات في شرم الشيخ وصرخات مكلومة في المنيا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ
4/11/2018

وسط أجواء غاضبة شيّع أقباط المنيا في وسط مصر صباح السبت ضحاياهم الذين سقطوا في اعتداء مسلّح تبنّاه تنظيم الدولة.

ورغم الحادث لم يتم تأجيل انطلاق فعاليات "منتدى شباب العالم" الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ وافتتح أمس بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما لم تقم وسائل الإعلام المصرية بتغطية الحادث بطريقة تظهر أهمية الحادث ومأساويته. وصدرت صحيفة الأهرام صباح السبت بعنوان رئيسي عن افتتاح لمنتدى شباب العالم، مع خبر صغير في الأسفل عن حادث المنيا.

 

وقد أثار التجاهل الإعلامي الرسمي للحادث وتركيزه على منتدى الشباب وما صاحبه من مظاهر احتفالية غضبا استدعى عقد مقارنة بين الحدثين اللذين تزامنا في وقت واحد في نفس البلد.

 

 

 

 

 

خلفية
  • قُتل سبعة أقباط الجمعة في هجوم مسلّح استهدف حافلة تقلّ مسيحيّين كانوا عائدين من زيارة إلى دير الأنبا صموئيل في المنيا (قرابة 250 كيلومتر جنوب القاهرة).
  • تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية هذا الاعتداء، الأوّل الذي يستهدف الأقباط منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017.
  • في مايو/ أيار 2017، تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية هجوماً على حافلة كانت تقلّ حجّاجاً أقباطاً على الطريق نفسه الذي حصل عليه اعتداء الجمعة، اذ كانوا متّجهين إلى الدير نفسه. وأسفر ذلك الاعتداء عن سقوط نحو 28 قتيلاً.
  • منذ فجر السبت، احتشد مئات من الاقباط الغاضبين داخل وحول كنيسة الأمير تادرس في مدينة المنيا والتي انتشر حولها رجال أمن ملثّمون وأكثر من عشر سيارات إسعاف، لحضور جنازة الضحايا.
  • بعد انتهاء الصلاة، أُخرجت ستّة جثامين في توابيت بيضاء وضعت عليها زهور بيضاء كذلك، وسط هتافات "بالروح، بالدم نفديك يا صليب".
معاقبة الجناة
  • قال الأنبا مكاريوس في كلمة ألقاها بعيد انتهاء القدّاس الجنائزي "نحن لا ننسى وعود المسؤولين، بمن فيهم رئيس الجمهورية، بمعاقبة الجناة".
  • كان الأنبا مكاريوس ووجه بصيحات احتجاج من الحضور الغاضبين عندما قدّم الشكر خلال الكلمة نفسها إلى مسؤولي الأمن.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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