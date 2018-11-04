شاهد: مأساة نازحة سورية مصابة بالشلل أودعت أطفالها دارا للأيتام

تتفاقم معاناة النازحين السوريين يوما تلو الآخر، ما دفع نازحة سورية مصابة بالشلل إلى التخلي عن فلذات كبدها وإيداعهم دارا للأيتام لعجزها عن إعالتهم.

أم علاء، أرملة نازحة بريف إدلب، أودعت أطفالها الثلاثة دارا للأيتام لعدم قدرتها على إعالتهم.

تقول أم علاء إنها لجأت مع أطفالها إلى مخيم بريف إدلب منذ ثلاثة أعوام بعد أن قتل زوجها جراء غارة لطائرات النظام وبسبب اشتداد القصف على منطقتهم.

تنقلت أم علاء، التي تعاني من شلل نصفي جراء حادث سير وقع لها، مع أطفالها من بيت إلى بيت إلى أن استقرت في مخيم طيبة الواقع في ريف إدلب بالشمال السوري.

بعد قرار صعب اضطرت إلى إيداع أطفالها دارا للأيتام بسبب مرضها وعدم قدرتها على إعالتهم.

تذهب أم علاء لرؤية أطفالها كل شهر وتودعهم بالدموع عائدة إلى المخيم، كما تتمنى أن تتعالج لتستعيد أطفالها.