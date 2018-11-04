شاهد: حصاد عام على اعتقالات الريتز كارلتون في الرياض

عام مر على اعتقالات أمراء ومسؤولين كبار في السعودية بزعم ارتكاب جرائم فساد وهي القضية التي آثارت جدلا كبيرا محليا ودوليا

ما القصة؟

في 4 من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 اعتقلت السلطات السعودية عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهم الفساد.

الاعتقالات جاءت في إطار ما سميت حملة تطهير حكومية، واتسعت القائمة لاحقا لتشمل أكثر من 350 من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين.

المعتقلون تم إيداعهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض بعد إيقاف خدمات الحجز وقطع جميع خطوط الاتصال به.

السلطات تحفظت على أموال المعتقلين ، وشددت المراقبة على المطارات لمنع هروب أي شخص لا يزال تحت التحقيق.

"علي القحطاني" أكبر مساعدي الأمير تركي بن عبد الله توفي أثناء اعتقاله ولم تقدم السلطات أي تفسير عن ملابسات وفاته حتى الآن.

قرار إطلاق سراح المعتقلين جاء قبل جولة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة وعواصم أوربية في فبراير/شباط ومارس/آذار 2018.

أبرز المعتقلين:

الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني

الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة

الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض السابق

الأمير فهد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن مساعد وزير الدفاع السابق

عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط

إبراهيم العساف وزير المالية السابق

عبد الله السلطان قائد القوات البحرية السعودية

بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن السعودية

خالد التويجري مدير الديوان الملكي السعودي السابق

الوليد الإبراهيم رئيس مجموعة إم بي سي التلفزيونية

صالح كامل مالك قنوات "أي آر تي"

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