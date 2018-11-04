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سياسة|السعودية

شاهد: حصاد عام على اعتقالات الريتز كارلتون في الرياض

4/11/2018

عام مر على اعتقالات أمراء ومسؤولين كبار في السعودية بزعم ارتكاب جرائم فساد وهي القضية التي آثارت جدلا كبيرا محليا ودوليا

ما القصة؟
  • في 4 من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 اعتقلت السلطات السعودية عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهم الفساد.
  • الاعتقالات جاءت في إطار ما سميت حملة تطهير حكومية، واتسعت القائمة لاحقا لتشمل أكثر من 350 من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين.
  • المعتقلون تم إيداعهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض بعد إيقاف خدمات الحجز وقطع جميع خطوط الاتصال به.
  • السلطات تحفظت على أموال المعتقلين ، وشددت المراقبة على المطارات لمنع هروب أي شخص لا يزال تحت التحقيق.
  • "علي القحطاني" أكبر مساعدي الأمير تركي بن عبد الله توفي أثناء اعتقاله ولم تقدم السلطات أي تفسير عن ملابسات وفاته حتى الآن.
  • قرار إطلاق سراح المعتقلين جاء قبل جولة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة وعواصم أوربية في فبراير/شباط ومارس/آذار 2018.

أبرز المعتقلين:

  • الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني
  • الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة
  • الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض السابق
  • الأمير فهد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن مساعد وزير الدفاع السابق
  • عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط
  • إبراهيم العساف وزير المالية السابق
  • عبد الله السلطان قائد القوات البحرية السعودية
  • بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن السعودية
  • خالد التويجري مدير الديوان الملكي السعودي السابق
  • الوليد الإبراهيم رئيس مجموعة إم بي سي التلفزيونية
  • صالح كامل مالك قنوات "أي آر تي"
مطالبات حقوقية:
  • منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت السلطات بالكشف عن الأساس القانوني وأدلة احتجاز المعتقلين.
  • دعت هيومن رايتس ووتش أيضا إلى التحقيق فيما نُشر عن انتهاكات حقوقية.
  • شبكة إن بي سي الأمريكية: الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولون المعتقلون تعرضوا للتعذيب والابتزاز.
  • شبكة إن بي سي: المعتقلون منعوا من النوم وضُربوا أثناء استجوابهم، وقد خضع 17 منهم للعلاج.
  • رويترز: المعتقلون وافقوا على تسويات مالية بعد أن أقروا بارتكاب "مخالفات".
  • مجلة فوربس الأمريكية: الأمير الوليد بن طلال تخلى عن معظم أصوله وأسهمه في الشركة القابضة السعودية مقابل الإفراج عنه.
  • وول ستريت جورنال: المملكة انتزعت حتى الآن نحو 100 مليار دولار من أكثر من 350 شخصا بين أمير ورجل أعمال ضمن حملة "التطهير من الفساد".
  • ذي إيكونوميست: الحملة عزلت ذرية الملك السابق عبد الله بن عبد العزيز من الساحة السياسية تماما.
المصدر : الجزيرة مباشر
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