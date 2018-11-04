شاهد| الوليد بن طلال: التحقيق في مقتل خاشقجي سيبرئ ولي العهد

قال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال إن التحقيق الذي تجريه المملكة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول سيبرئ ساحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تصريحات الأمير الوليد جاءت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية الأحد.

أبرز تصريحات الأمير الوليد في المقابلة:

التحقيقات السعودية الرسمية ستكشف بنسبة 100% براءة ساحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من مقتل خاشقجي.

جمال كان إصلاحيا، ولم يكن معارضا على الإطلاق. وما حدث في القنصلية السعودية بالطبع كان مروعا ومشينا ومأساويا.

أرجو منح السعودية بعض الوقت للانتهاء من التحقيق، وأدعو السلطات السعودية إلى إعلان نتائج التحقيق بأسرع ما يمكن.

وفيما يتعلق بعلاقته بالسلطات السعودية حاليا قال الوليد بن طلال:

نحن الآن على علاقة ممتازة مع ولي العهد، ومع الملك ومع السعودية.

بالنسبة لولي العهد الأمير محمد فأنا أؤكد لكم بالفعل أنه يقوم بتغيير السعودية بشكل ثوري للغاية، اجتماعيا واقتصاديا وماليا، وحتى من ناحية الترفيه.

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