شاهد: إيران تحتفل بذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية

احتشد آلاف الإيرانيين (الأحد) لإحياء ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران أثناء الثورة الإسلامية عام 1979 وذلك عشية استئناف واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
التفاصيل:
- حمل مشاركون في المظاهرات لافتات تندد بالولايات المتحدة وإسرائيل كان من بينها "الموت لأمريكا" و"تسقط أمريكا" و"الموت لإسرائيل"، كما رفع بعض المحتجين صورا للرئيس الأمريكي على شكل الصليب المعقوف، شعار النازية.
- الاحتجاجات الإيرانية تأتي قبل ساعات من استئناف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض عقوبات واسعة على مبيعات النفط الإيرانية الحيوية وقطاعات البنوك الإيرانية بدءا من غد الاثنين.
- يأتي إعادة فرض ضمن مساعي واشنطن لإرغام إيران على التفاوض على إلغاء برنامجها للطاقة النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية وإنهاء تدخلها في صراعات الشرق الأوسط.
تصريحات قائد الحرس الثوري:
- قال قائد الحرس الثوري الإيراني الميجور جنرال محمد علي جعفري خلال إحياء ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية إن بلاده ستقاوم العقوبات الأمريكية على قطاعها النفطي وستتغلب عليها.
- أضاف جعفري: "أمريكا شرعت في حرب اقتصادية ونفسية كملاذ أخير. لكن مؤامرات أمريكا وخططها للعقوبات سيجري التغلب عليها عن طريق المقاومة المستمرة".
خلفية:
- كان ترمب أعلن في مايو/أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران عام 2015، واصفا الاتفاق بالكارثي، بينما أعلن الاتحاد الأوربي تمسكه بالاتفاق.
الاستيلاء على السفارة الأمريكية:
- كان طلاب إيرانيون قد بدأوا -بالتنسيق مع رجال دين- حصار السفارة الأمريكية في طهران قبل 39 عاما، وبالتحديد في 4 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1979 ثم اقتحموها واحتجزوا 90 رهينة في داخلها بقي 52 منهم قيد الاحتجاز لمدة 444 يوما.
- كان مطلب المحتجين تسليم شاه إيران الذي أطاحت به الثورة.
- دفع الاستيلاء على السفارة الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر إلى تجميد الأرصدة الإيرانية في الولايات المتحدة وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع طهران.
- في 25 من أبريل/نيسان عام 1980 فشلت مهمة أمريكية لإنقاذ الرهائن وقُتل ثمانية أمريكيين في الصحراء عندما اصطدمت طائرة هليكوبتر بطائرة تزويد بالوقود. وألحق ذلك أضرارا سياسية بكارتر.
- أطلقت إيران سراح الرهائن مع تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد رونالد ريغان في 20 من يناير/كانون الثاني عام 1981.