شاهد: إيران تحتفل بذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية

احتشد آلاف الإيرانيين (الأحد) لإحياء ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران أثناء الثورة الإسلامية عام 1979 وذلك عشية استئناف واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

التفاصيل:

حمل مشاركون في المظاهرات لافتات تندد بالولايات المتحدة وإسرائيل كان من بينها "الموت لأمريكا" و"تسقط أمريكا" و"الموت لإسرائيل"، كما رفع بعض المحتجين صورا للرئيس الأمريكي على شكل الصليب المعقوف، شعار النازية.

الاحتجاجات الإيرانية تأتي قبل ساعات من استئناف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض عقوبات واسعة على مبيعات النفط الإيرانية الحيوية وقطاعات البنوك الإيرانية بدءا من غد الاثنين.

يأتي إعادة فرض ضمن مساعي واشنطن لإرغام إيران على التفاوض على إلغاء برنامجها للطاقة النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية وإنهاء تدخلها في صراعات الشرق الأوسط.

تصريحات قائد الحرس الثوري:

قال قائد الحرس الثوري الإيراني الميجور جنرال محمد علي جعفري خلال إحياء ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية إن بلاده ستقاوم العقوبات الأمريكية على قطاعها النفطي وستتغلب عليها.

أضاف جعفري: "أمريكا شرعت في حرب اقتصادية ونفسية كملاذ أخير. لكن مؤامرات أمريكا وخططها للعقوبات سيجري التغلب عليها عن طريق المقاومة المستمرة".

خلفية:

كان ترمب أعلن في مايو/أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران عام 2015، واصفا الاتفاق بالكارثي، بينما أعلن الاتحاد الأوربي تمسكه بالاتفاق.

الاستيلاء على السفارة الأمريكية: