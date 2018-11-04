شاهد: آلاف الإسرائيليين يدنسون الحرم الإبراهيمي في الخليل

الحرم الإبراهيمي -ثاني أهم المعالم الإسلامية في فلسطين بعد المسجد الأقصى- يقع بالبلدة القديمة في قلب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500جندي إسرائيلي.