روسيا توقف عرض فيلم يحكي عن انقلاب في الكرملين

أنحت روسيا باللوم على البيروقراطية وليس الرقابة في قرار بوقف عرض أحد أفلام هوليوود والذي يتناول قصة خيالية عن جنود أمريكيين ينقذون رئيسا روسيا من انقلاب في الكرملين.

القصة

كان من المقرر أن يعرض فيلم الإثارة "الصياد القاتل" (هانتر كيلر) في دور السينما في روسيا في أول نوفمبر/ تشرين الثاني ولكن تم إلغاء ذلك.

منتقدو الكرملين قالوا إن الرقابة منعت عرضه لأن قصته تقوض صورة الرجل القوي للرئيس فلاديمير بوتين.

وسائل الإعلام الروسية نقلت عن وزارة الثقافة قولها إن (هانتر كيلر) لم يحصل على موافقة لأنه لم يتم تقديم نسخة من الفيلم لأرشيف الأفلام الروسي في وقت مناسب.

تتناول قصة الفيلم مؤامرة يقوم خلالها وزير الدفاع الروسي باحتجاز الرئيس رهينة.

الفيلم بطولة جيرارد بتلر وغاري أولدمان.

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