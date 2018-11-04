البث الحي
سياسة

روسيا توقف عرض فيلم يحكي عن انقلاب في الكرملين

النجم جيرارد بتلر يتحدث في مؤتمر بالبنتاغون عن الفيلم
النجم جيرارد بتلر يتحدث في مؤتمر بالبنتاغون عن الفيلم
4/11/2018

أنحت روسيا باللوم على البيروقراطية وليس الرقابة في قرار بوقف عرض أحد أفلام هوليوود والذي يتناول قصة خيالية عن جنود أمريكيين ينقذون رئيسا روسيا من انقلاب في الكرملين.

القصة
  • كان من المقرر أن يعرض فيلم الإثارة "الصياد القاتل" (هانتر كيلر) في دور السينما في روسيا في أول نوفمبر/ تشرين الثاني ولكن تم إلغاء ذلك.
  • منتقدو الكرملين قالوا إن الرقابة منعت عرضه لأن قصته تقوض صورة الرجل القوي للرئيس فلاديمير بوتين.
  • وسائل الإعلام الروسية نقلت عن وزارة الثقافة قولها إن (هانتر كيلر) لم يحصل على موافقة لأنه لم يتم تقديم نسخة من الفيلم لأرشيف الأفلام الروسي في وقت مناسب.
  • تتناول قصة الفيلم مؤامرة يقوم خلالها وزير الدفاع الروسي باحتجاز الرئيس رهينة.
  • الفيلم بطولة جيرارد بتلر وغاري أولدمان.
خلفية
  • حظرت روسيا العام الماضي عرض فيلم الكوميديا السوداء "موت ستالين" (ذا ديث أوف ستالين) بعد أن قال مسؤولون إن تصوير وجود صراع داخل الكرملين في أعقاب وفاة الزعيم السوفيتي ينم عن عدم احترام لضحايا حملات تطهير ستالين.
  • تشهد العلاقات الروسية الأمريكية توترا في الآونة الأخيرة في ظل اتهامات لروسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)