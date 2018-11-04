تعرف على قصة "آسيا بيبي" التي أشعلت غضب الباكستانيين

تتواصل المظاهرات في عموم باكستان احتجاجا على تبرئة المحكمة العليا في البلاد سيدة مسيحية تدعى آسيا بيبي حُكم عليها بالإعدام شنقًا بتهمة تطاولها على الإسلام والنبي محمد

ما القصة ؟