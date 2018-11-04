تعرف على قصة "آسيا بيبي" التي أشعلت غضب الباكستانيين

تتواصل المظاهرات في عموم باكستان احتجاجا على تبرئة المحكمة العليا في البلاد سيدة مسيحية تدعى آسيا بيبي حُكم عليها بالإعدام شنقًا بتهمة تطاولها على الإسلام والنبي محمد
ما القصة ؟
- سيدتان مسلمتان اتهمتا الباكستانية المسيحية آسيا بيبي، (53 عاماً) بشتم الدين الإسلامي والنبي محمد أثناء شجار وقع بينهن وأودعت السجن في 2009.
- صدر حكم الإعدام بحقها من قبل محكمة محلية في 2010، وفي 2014 أصدرت المحكمة العليا في لاهور حكم الإعدام بحقها أيضاَ.
- بيبي قبعت في سجون باكستان على خلفية إساءتها للإسلام والنبي محمد منذ 9 أعوام.
- رئيس المحكمة العليا في باكستان: إنّ محاكمة بيبي لم تكن عادلة والمحكمة قررت إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقها.
- رئيس المحكمة العليا في باكستان: المحكمة اطلعت على اعتراض بيبي على قرار الإعدام وقررت إلغاء الحكم الصادر بحقها وإخلاء سبيلها.
- المظاهرات عمت البلاد بعد الحكم ببراءة بيبي وأغلق المتظاهرون شوارع وميادين رئيسية.