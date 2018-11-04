البث الحي
سياسة|باكستان

تعرف على قصة "آسيا بيبي" التي أشعلت غضب الباكستانيين

4/11/2018

تتواصل المظاهرات في عموم باكستان احتجاجا على تبرئة المحكمة العليا في البلاد سيدة مسيحية تدعى آسيا بيبي حُكم عليها بالإعدام شنقًا بتهمة تطاولها على الإسلام والنبي محمد

ما القصة ؟
  • سيدتان مسلمتان اتهمتا الباكستانية المسيحية آسيا بيبي، (53 عاماً) بشتم الدين الإسلامي والنبي محمد أثناء شجار وقع بينهن وأودعت السجن في 2009.
  • صدر حكم الإعدام بحقها من قبل محكمة محلية في 2010، وفي 2014 أصدرت المحكمة العليا في لاهور حكم الإعدام بحقها أيضاَ.
  • بيبي قبعت في سجون باكستان على خلفية إساءتها للإسلام والنبي محمد منذ 9 أعوام.
  • رئيس المحكمة العليا في باكستان: إنّ محاكمة بيبي لم تكن عادلة والمحكمة قررت إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقها.
  • رئيس المحكمة العليا في باكستان: المحكمة اطلعت على اعتراض بيبي على قرار الإعدام وقررت إلغاء الحكم الصادر بحقها وإخلاء سبيلها.
  • المظاهرات عمت البلاد بعد الحكم ببراءة بيبي وأغلق المتظاهرون شوارع وميادين رئيسية.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)