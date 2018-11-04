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سياسة|فلسطين

تسريب للرجوب: القاهرة أداة لتنفيذ صفقة القرن بدعم من ابن زايد

أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، جبريل الرجوب
أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، جبريل الرجوب
4/11/2018

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن تسريب لمحادثة هاتفية لعضو اللجنة المركزية في حركة "فتح"، اللواء جبريل الرجوب.

محتويات التسريب
  • تظهر المحادثة غضب حركة فتح من دور القاهرة، والتي قال عنها الرجوب إنها "أداة رئيسية لتنفيذ مشروع صفقة القرن".
  • تكشف المحادثة أن محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي هو المتحكم الأساسي في الأجهزة الأمنية المصرية، وأنه الداعم الأكبر للخطة الأمريكية.
  • في المحادثات المسربة قام الرجوب بشتم المخابرات المصرية ووصف عناصرها بـ"الأنذال".
  • كشف الرجوب عن وجود رغبة لدى حركة فتح في  تهميش الرعاية المصرية للملف الفلسطيني، بسبب إدارتها له باعتباره ملفا أمنيا يتولاه جهاز المخابرات العامة، وإصرارها على الوصاية على كافة تفاصيله.
  • يرى الرجوب في المحادثة أن هدف الجانب المصري من رعاية الملف الفلسطيني هو إظهار قدرة القاهرة على جمع حركتي حماس وفتح أمام إسرائيل والولايات المتحدة.
إيلي حنا رئيس القسم الخارجي بجريدة الأخبار اللبنانية
  • التسريب يحتوي على نفس رؤية حركة فتح والسلطة الفلسطينية للدور المصري فيما يتعلق بالملف الفلسطيني والمصالحة والوضع في القدس وقطاع غزة.
  • التسريب يكشف عن رؤية سلبية من جانب حركة فتح للدور المصري خاصة مع وجود علاقة بين الإمارات التي يقيم فيها القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان والسلطات المصرية، وهو ما يبعد حركة فتح عن أي تلاقي مع المصريين.
  • المصالحة بعيدا جدا عن التحقق، والسلطة الفلسطينية تحاول إبعاد حماس عن عقد لقاءات في مصر، لكن الأخيرة لديها رؤية مختلفة.
  • لم يقم أحد من مسؤولي حركة حماس أو حركة فتح بنفي محتوى المحادثة.
عبد الستار قاسم الكاتب والأكاديمي الفلسطيني
  • عدم نفي أطراف المحادثة لها يعني أنها صحيحة.
  • الفصائل الفلسطينية لم تتعلم أن الهواتف بجميع أنواعها لا تصلح للخوض في مثل هذه الموضوعات.
  • هذه المحادثات كان يجب أن تتم في سرية تامة حتى لا تؤثر على الجهود الدبلوماسية للطرفين.
  • التسريب جيد للشعب الفلسطيني الذي يحتاج إلى الوضوح، فيما لا تتحدث الفصائل بشفافية عما يحدث.
  • كان يجب أن ينصح الرجوب القيادة الفلسطينية ألا تدخل في الكواليس الدولية حتى لا تزداد أعداد الدول التي تتدخل وفق مصالحها وليس وفق مصالح الشعب الفلسطيني.
  • مصر يمكن أن تقوم بتسهيل تنفيذ صفقة القرن، لأنها تعترف بإسرائيل وتشارك بقوة في حصار غزة، وبالتالي هي ليست حريصة على المصالح الفلسطينية من هذه الزاوية.
  • السيسي يميل لصالح الولايات المتحدة وهو من القادة العرب الذين سئموا من القضية الفلسطينية.
  • السيسي سيشارك في تنفيذ صفقة القرن إذا كانت سترضي إسرائيل والولايات المتحدة.
  • نهج حركة فتح والسلطة الفلسطينية لا يختلف عن نهج الدول العربية من التطبيع والاعتراف بإسرائيل والتنسيق الأمني معها.
  • حركة فتح تخشى أن تأخذ حماس المشهد الإعلامي بدلا من السلطة الفلسطينية وبالتالي تفقد الأخيرة دورها لتحل حماس مكانها.
المصدر : الجزيرة مباشر
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