بومبيو: نحاسب قتلة خاشقجي شرط الحفاظ على العلاقة مع السعودية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، إن واشنطن بدأت بالفعل في محاسبة بعض المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

أبرز تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبرنامج لقناة فوكس نيوز :

بدأنا في محاسبة بعض المسؤولين عن مقتل خاشقجي، وألغينا تأشيرات 16 شخصا بعد تحديد هويتهم وإثبات وجود علاقة لهم بالقضية (مقتل خاشقجي).

الولايات المتحدة ستقوم بمحاسبة جميع المسؤولين في تلك القضية، شرط الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع السعودية.

ترى إدارة ترمب أن أهمية العلاقة مع السعودية لمواجهة تأثير إيران في المنطقة، من الأولوية.

السعوديون أقروا بأن قتل خاشقجي كان عملا مدبرا، مشيرا إلى أن الحقائق بشأن مقتل الصحفي ما زالت تتكشف.

نعمل بحكمة على تقصي الحقائق بشأن القضية، وقال إن وزارته تجري اتصالات شبه يومية مع الأتراك والسعوديين بشأن القضية.

عقوبات إيران

بومبيو أوضح في اللقاء نفسه أن العقوبات الأمريكية التي ستدخل حيز التنفيذ الإثنين ضد إيران، ستكون " أقسى حزمة عقوبات يتم فرضها على الجمهورية الإسلامية " .

أقسى حزمة عقوبات يتم فرضها على الجمهورية الإسلامية . العقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ في 5 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهي حزمة ثانية بعد أخرى دخلت حيز التنفيذ في 6 من أغسطس/آب الماضي، بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

خلفيات: