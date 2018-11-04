اليونيسف: وفاة طفل يمني كل 10 دقائق

قال خيرت كابالاري مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن أوبئة –يمكن علاجها- تقتل طفلا واحدا كل 10 دقائق باليمن الذي اقترب من "مجاعة كبرى وشيكة".

جاءت تصريحات كابالاري، خلال مؤتمر صحفي (الأحد) بالعاصمة الأردنية عمّان، تحدث فيها عن الوضع الإنساني في اليمن عقب زيارته الأخيرة للبلد المنهك جراء الحرب.

أبرز تصريحات كابالاري:

وفاة طفل يمني كل 10 دقائق بسبب أوبئة يمكن علاجها.

1.8 مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد.

400 ألف طفل في اليمن يهددهم الموت يوميا بسبب سوء التغذية الحاد.

غالبية الأسر اليمنية تعاني الحرمان من الاحتياجات الأساسية للعيش.

تصعيد المواجهات في الحديدة ستكون له نتائج كارثية بالنسبة لملايين الأطفال في عموم اليمن (ميناء الحديدة يعد شريان الحياة اللازم لنقل المواد الغذائية وغيرها من السلع لمعظم أنحاء البلاد).

أطراف الصراع في اليمن تعرقل وصول المساعدات وذلك يمكن أن يغرق البلاد في المجاعة.

نبذل قصارى جهدنا لمساعدة الأسر اليمنية والقضاء على وباء الكوليرا.

نواجه صعوبات من أطراف النزاع في اليمن ونطالب كافة الجهات بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وإيصال المساعدات.

ندعو أطراف النزاع في اليمن إلى إدراج الوضع المأساوي للأطفال ضمن محادثاتهم والوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

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