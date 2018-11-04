المؤبد لثلاثة من رموز المعارضة بالبحرين بتهمة "التخابر مع قطر"

قضت محكمة الاستئناف العليا في البحرين بالسجن المؤبد على ثلاثة من رموز المعارضة بتهم "التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية".
القصة
- محكمة الاستئناف أصدرتها حكمها على ثلاثة من رموز المعارضة هم الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية علي سلمان، والقياديين في المعارضة الشيعية حسن علي جمعة سلطان وعلي مهدي الأسود.
- أدانت المحكمة قادة المعارضة بتهم "التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها".
خلفية
- محكمة بحرينية برأت في الأمين العام لجمعية الوفاق في يونيو/حزيران الماضي، واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم.
- يمكن الطعن في الحكم الصادر الأحد.
- قطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو/حزيران 2017 متهمة إياها بدعم "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.
- فرضت الدول الأربع حصارا اقتصاديا على قطر، ومنعت الطائرات القطرية من عبور أجوائها، والشركات القطرية من العمل على أراضيها، بينما منعت السعودية والإمارات والبحرين مواطنيها من السفر إلى قطر.
- في الوقت الحالي، يقضي سلمان الذي اعتقل في عام 2014، عقوبة بالسجن لأربعة أعوام في قضية منفصلة لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.
- تشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية.