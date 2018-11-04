المؤبد لثلاثة من رموز المعارضة بالبحرين بتهمة "التخابر مع قطر"

قضت محكمة الاستئناف العليا في البحرين بالسجن المؤبد على ثلاثة من رموز المعارضة بتهم "التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية".

القصة

محكمة الاستئناف أصدرتها حكمها على ثلاثة من رموز المعارضة هم الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية علي سلمان، والقياديين في المعارضة الشيعية حسن علي جمعة سلطان وعلي مهدي الأسود.

أدانت المحكمة قادة المعارضة بتهم "التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها".

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