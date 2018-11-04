الطفل الشهيد الريفي.. رحل شاكيا ألم العدوان والحصار

أربع سنوات عصيبة قضاها الطفل الفلسطيني محمد الريفي متشبثا بالحياة متنقلا بين المشافي أملا في التعافي، لكن أثر العدوان الإسرائيلي كان أكبر من أن يتحمله الجسد الصغير فآثر الرحيل.

وبعد 1500 يوم من التشبث بالحياة، وتلقي العلاج في مشفى "الوفاء" بغزة، استسلمت روح محمد (14 عامًا) إلى بارئها (السبت) لتنكأ جراح عائلة الريفي بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق ستة من أبنائها في عدوان 2014.

"شلل" لم تفارقه الابتسامة

ألمه كان شديدًا لكنه كان يُخفيه دومًا خلف ابتسامة لم تفارق محياه، كان متفائلًا إلى أبعد الحدود، مصّرًا على الحياة ومندفعًا لها، ومتحديًا الموت الذي ترصده لأكثر من 4 سنوات حين أصيب بشلل رباعي جراء العدوان الإسرائيلي على غزة صيف عام 2014.

القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزل الريفي شرقي مدينة غزة، أدى إلى استشهاد والد محمد وشقيقه التوأم وأربعة أطفال من أبناء عمومته، بالإضافة إلى إصابة محمد بشظية في عموده الفقري مباشرةً ما أدى إلى قطع بالحبل الشوكي نتج عنه شلل رباعي كامل وألزمه ذلك فراشًا لا يحرك فيه ساكنًا سوى شفتيه .

الطفل الشهيد محمد الريفي لم تفارقه الابتسامة أبدًا رغم شلله (المركز الفلسطيني للإعلام)

حصار وإصرار ورحيل

صدمة والدته هبة الريفي لا توصف بفقد زوجها وأحد أطفالها، لكن بقاء "محمد" ابنها البكر على قيد الحياة رغم شلله بعث فيها أملًا لتحيا من أجله، لكنه بقي رهينة جهاز التنفس الاصطناعي الذي لازمه حتى فارق الحياة، شاكيًا لربه ألم الإصابة التي أنهكت جسده البريء، وألم والحصار الذي زاد الأمر سوءً.

قالت والدة محمد لوكالة "صفا" الفلسطينية "استشهد توأم محمد وكذلك زوجي خلال العدوان، وأملت من الله أن يتعالج محمد ويبقى سندي بالحياة، لكن الله أخذ أمانته، ولا أقول إلاّ حسبنا الله ونعم الوكيل".

هبة الريفي قدّمت عديد من المناشدات للحكومة للسماح بسفر نجلها إلى الخارج للعلاج، وتركيب جهاز تنفس صناعي داخلي ليتعافى نجلها لاسيما مع تأكيد الأطباء بأن الطفل لو سافر لتحسنت حالته كثيرًا، لكن محاولاتها باءت بالفشل، وفق قولها.

محمد كان متوفقا في دراسته رغم إصابته البليغة (المركز الفلسطيني للإعلام)

نهاية العام الماضي نشرت مستشفى الوفاء بغزة، تقريرًا تتحدث فيه عن مدى اهتمام الطفل الريفي بإكمال دراسته وتفوقه، إذ أشادت بنجاحه وبراعته في دراسته لعلمية رغم صعوبة الإصابة، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

ذوو الطفل أكدوا أن محمد كان يتميز بذكاء وعبقرية عن أقرانه، وذلك قبل تعرضه للإصابة.

وبعد الإصابة لم يفقد الصغير هذه الميزة وظل محافظًا عليها، ولم يفقد أيضًا روح الدعابة والفكاهة والمرح التي كانت تلازمه حتى لقى ربه، أمس السبت، ليسدل الستار على قصة ألم غُلِّفت بابتسامة صغيرة على مدار 48 شهرًا.

وتعرض قطاع غزة في السابع من يوليو/تموز 2014 لعدوان إسرائيلي، استمر مدة 51 يومًا، شنّت خلاله قوات الاحتلال آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية، أسفرت عن استشهاد 2325 فلسطينيًا وإصابة الآلاف. ​​​​​​​

محمد بقي رهينة جهاز التنفس الصناعي والسرير طوال السنوات الأربع (صفا)

كان الطفل مصرًا على إكمال دراسته ومواصلة النجاح (المركز الفلسطيني للإعلام)