السيسي للدول المتقدمة: ساعدونا في تشغيل الشباب لتتجنبوا الهجرة العشوائية

شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فعاليات منتدى الشباب المنعقد في مدينة شرم الشيخ الساحلية اليوم الأحد.

وقال السيسي في جلسة بعنوان "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام" إنه حقق التآخي بين أطياف الشعب المصري بعد انقسام شهدته البلاد منذ نحو 5 سنوات.

كما طالب السيسي المساعدة من الدول المتقدمة في توفير فرص عمل للشباب حتى تتجنب الهجرة العشوائية إليها.

أبرز تصريحات السيسي