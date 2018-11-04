السيسي للدول المتقدمة: ساعدونا في تشغيل الشباب لتتجنبوا الهجرة العشوائية

شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فعاليات منتدى الشباب المنعقد في مدينة شرم الشيخ الساحلية اليوم الأحد.
وقال السيسي في جلسة بعنوان "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام" إنه حقق التآخي بين أطياف الشعب المصري بعد انقسام شهدته البلاد منذ نحو 5 سنوات.
كما طالب السيسي المساعدة من الدول المتقدمة في توفير فرص عمل للشباب حتى تتجنب الهجرة العشوائية إليها.
أبرز تصريحات السيسي
- لا نميز بين أبناء الشعب المصري على أساس الدين، والهجوم الإرهابي في المنيا يؤلم جميع المصريين.
- الدولة معنية ببناء الكنائس في أية منطقة جديدة، وسنبني دور عبادة لليهود أيضا إذا كانوا موجودين بيننا.
- مصر كانت في حالة انقسام شديدة منذ 5 سنوات لكننا حققنا التآخي والعيش المشترك.
- تصحيح الخطاب الديني في العالم الإسلامي أحد أهم المطالب التي نرى ضرورة تنفيذها .
- أفكار الخطاب الديني التي كان يتم تطبيقها منذ ألف عام لا يصح أن يتم التعامل بها حاليا.
- قدرة الزعماء على قراءة الموقف الداخلية والخارجية تختلف من شخص إلى آخر .
- رؤية الرئيس الراحل أنور السادات في السلام بُنيت على معايشته للصراع وآثاره، وكانت عملا متفردا في عصره.
- بناء السلام الاجتماعي داخل الوطن الواحد قد يجنب الدولة الدخول في صراعات.
- حرصت على تعزيز السلام الاجتماعي داخل الوطن بالتزامن مع حربنا على الإرهاب.
- الشباب المصري لديه إقدام كبير على التغيير .
- أكثر من 65 مليون مصري تحت سن الأربعين والبطالة لدينا أزمة.
- مليون شاب مصري يخرجون إلى سوق العمل سنويا وعلى الدول المتقدمة مساعدتنا لتوفير فرص عمل للمصريين.