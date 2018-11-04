الداخلية المصرية تقتل 19 شخصا في المنيا

قالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الشرطة قتلت 19 شخصا قالت إنهم من "خلية نفذت هجوما مسلحا" على حافلتين تقلان أقباطا أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 18 آخرين بمحافظة المنيا الجمعة.

أبرز ما ورد في بيان وزارة الداخلية المصرية:

المداهمة تمت بعدما كشفت معلومات "عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية وهم من عناصر الخلية المنفذة للحادث المشار إليه" في منطقة جبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا.

"العناصر الإرهابية" أطلقت النيران على قوات الشرطة أثناء قيامها بحصار المنطقة ما دفع القوات "للتعامل مع مصدر النيران".

القوات عثرت في الموقع على بنادق آلية وبنادق خرطوش ومسدسات وكمية من الطلقات النارية ووسائل إعاشة وأوراق تنظيمية.

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن وزارة الداخلية قولها إنها تقوم حاليا باستكمال عمليات البحث لضبط العناصر الهاربة المتورطة في الهجوم.

فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد وكان آخرها الهجوم المسلح الذى إستهدف بعض… Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية‎ on Sunday, November 4, 2018

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