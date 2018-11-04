الداخلية المصرية تقتل 19 شخصا في المنيا

قالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الشرطة قتلت 19 شخصا قالت إنهم من "خلية نفذت هجوما مسلحا" على حافلتين تقلان أقباطا أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 18 آخرين بمحافظة المنيا الجمعة.
أبرز ما ورد في بيان وزارة الداخلية المصرية:
- المداهمة تمت بعدما كشفت معلومات "عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية وهم من عناصر الخلية المنفذة للحادث المشار إليه" في منطقة جبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا.
- "العناصر الإرهابية" أطلقت النيران على قوات الشرطة أثناء قيامها بحصار المنطقة ما دفع القوات "للتعامل مع مصدر النيران".
- القوات عثرت في الموقع على بنادق آلية وبنادق خرطوش ومسدسات وكمية من الطلقات النارية ووسائل إعاشة وأوراق تنظيمية.
وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن وزارة الداخلية قولها إنها تقوم حاليا باستكمال عمليات البحث لضبط العناصر الهاربة المتورطة في الهجوم.
فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد وكان آخرها الهجوم المسلح الذى إستهدف بعض…
Posted by الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية on Sunday, November 4, 2018
خلفيات:
- بيان الداخلية لم يذكر إلى أية جماعة ينتمي من تدعي أنهم "المسلحون" الذين قُتلوا اليوم إليها، لكن صورا مرفقة أظهرت صورة علم يستخدمه تنظيم الدولة داخل خيمة في موقع المداهمة.
- ظهر في الصور أيضا قتلى يرتدون ملابس مدنية وبجوارهم أسلحة.
- تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف حافلتين للأقباط قرب دير الأنبا صموئيل المعترف في المنيا على بعد 260 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة.
- كان من بين القتلى ستة أفراد من نفس العائلة. ووقع الهجوم أثناء عودتهم بعد تعميد طفل في الدير.
- تنظيم الدولة كان قد أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات على الأقباط بمصر بما في ذلك هجوم أسفر عن مقتل 28 شخصا في نفس المنطقة تقريبا في مايو أيار 2017.
- هجوم الجمعة الماضية جاء عقب فترة من الهدوء في الهجمات التي تستهدف أقباطا منذ ديسمبر/كانون الأول عندما قتل مسلح 11 شخصا عند كنيسة ومتجر يملكه مسيحيون قرب القاهرة.
- في مايو/أيار2017، تبنّى تنظيم الدولة هجوماً على حافلة كانت تقلّ أقباطاً على الطريق نفسه الذي حصل عليه اعتداء الجمعة، كانوا متّجهين إلى الدير نفسه. وأسفر ذلك الاعتداء عن سقوط 28 قتيلا.
- كثيرا ما يقول نشطاء حقوقيون إن الداخلية المصرية قتلت أشخاصا سبق أن اعتقلتهم وتم اختفاؤهم قسريا.