إسرائيل تطلب من الأردن التفاوض حول "الباقورة والغمر"

أعلنت الأردن أنها تلقت طلبا من إسرائيل للدخول في مشاورات حول قرار المملكة استعادة أراضي الباقورة والغمر التي كان لإسرائيل حق التصرف بها لمدة 25 عاما بموجب اتفاقية وقعت عام 1994.

ما هي القصة؟

الباقورة والغمر، منطقتان أردنيتان حدوديتان، وبموجب اتفاق أردني إسرائيلي في 1994 يحق لإسرائيل التصرف فيها لمدة 25 عاما تنتهي أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل.

تصريحات وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام جمانة غنيمات:

الأردن تلقّى طلباً رسمياً من إسرائيل للبدء بمشاورات حول ملحقي الغمر والباقورة الذي أعلن الملك عبد الله الثاني إنهاء العمل بهما مع نهاية مدّتهما القانونية بحلول أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل.

الأردن مارس حقّه القانوني الذي نصت عليه اتفاقية السلام بقراره إنهاء العمل بالملحقين، وسينفّذ التزامه بالدخول في مشاورات لتنفيذ القرار وبما يحمي حقوقه ومصالحه الوطنية وسيحترم أي حقوق لإسرائيل".

تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي:

الأردن على استعداد للدخول في مشاورات مع إسرائيل حول استعادة أراضي الباقورة والغمر.

نحن جاهزون ومستعدّون للدخول في أي مشاورات تطلبها إسرائيل، إن فعلت ذلك. نمتلك الحجّة القانونية والسياسية للتعامل مع هذا الموضوع.

وجاء تصريح الصفدي غداة إعلان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده أبلغت إسرائيل بأنّها تريد استعادة أراضي الباقورة والغمر التي كان لها حقّ التصرف بها لمدّة 25 عاما بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقّعة بينهما عام 1994.

لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) October 21, 2018

رد إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد بالقول إنه يريد التفاوض مع الأردن حول المسألة لإبقاء الوضع الحالي كما هو.

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