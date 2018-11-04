إسرائيل تطلب من الأردن التفاوض حول "الباقورة والغمر"

أعلنت الأردن أنها تلقت طلبا من إسرائيل للدخول في مشاورات حول قرار المملكة استعادة أراضي الباقورة والغمر التي كان لإسرائيل حق التصرف بها لمدة 25 عاما بموجب اتفاقية وقعت عام 1994.
ما هي القصة؟
- الباقورة والغمر، منطقتان أردنيتان حدوديتان، وبموجب اتفاق أردني إسرائيلي في 1994 يحق لإسرائيل التصرف فيها لمدة 25 عاما تنتهي أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل.
تصريحات وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام جمانة غنيمات:
- الأردن تلقّى طلباً رسمياً من إسرائيل للبدء بمشاورات حول ملحقي الغمر والباقورة الذي أعلن الملك عبد الله الثاني إنهاء العمل بهما مع نهاية مدّتهما القانونية بحلول أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل.
- الأردن مارس حقّه القانوني الذي نصت عليه اتفاقية السلام بقراره إنهاء العمل بالملحقين، وسينفّذ التزامه بالدخول في مشاورات لتنفيذ القرار وبما يحمي حقوقه ومصالحه الوطنية وسيحترم أي حقوق لإسرائيل".
تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي:
- الأردن على استعداد للدخول في مشاورات مع إسرائيل حول استعادة أراضي الباقورة والغمر.
- نحن جاهزون ومستعدّون للدخول في أي مشاورات تطلبها إسرائيل، إن فعلت ذلك. نمتلك الحجّة القانونية والسياسية للتعامل مع هذا الموضوع.
وجاء تصريح الصفدي غداة إعلان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده أبلغت إسرائيل بأنّها تريد استعادة أراضي الباقورة والغمر التي كان لها حقّ التصرف بها لمدّة 25 عاما بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقّعة بينهما عام 1994.
رد إسرائيل
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد بالقول إنه يريد التفاوض مع الأردن حول المسألة لإبقاء الوضع الحالي كما هو.
خلفيات:
- حسب ملاحق اتفاقيّة السلام الموقعة في 26 من أكتوبر/تشرين الأول 1994، تمّ إعطاء حقّ التصرّف لإسرائيل بهذه الأراضي لمدة 25 عاماً، على أن يتجدّد ذلك تلقائياً في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية إسرائيل برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما فعلته المملكة.
- الباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد (شمال) وتقدر مساحتها الإجمالية بحوالي ستة آلاف دونم. أما الغمر فمنطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب) وتبلغ مساحتها حوالي أربعة كيلومترات مربّعة.
- تنص ملاحق اتفاق وادي عربة للسلام الموقع بين الأردن واسرائيل، على أن "لا يطبّق الأردن تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرّفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرضي الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يُتّفق عليه".
- في المقابل و"اعترافاً بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته".
- احتلّ الجيش الإسرائيلي بعد حرب 1967 أراضي أردنيّة بينها الغمر. أما الباقورة أو نهاريم كما يسمّيها الإسرائيليون، فقد احتلّتها إسرائيل في عملية توغلّ داخل الأراضي الأردنية في العام 1950.
- خلال مفاوضات السلام بين إسرائيل والأردن، وافقت عمان على إبقاء هذه الأراضي لمدة 25 سنة تحت سيطرة الإسرائيليين مع اعترافهم في الوقت نفسه بسيادة الأردن عليها، بذريعة أن الإسرائيليين أقاموا فيها بنى تحتية ومنشآت زراعية.
- شهد الأردن وقفات احتجاجية وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي وتحركات نيابية رافضة لتجديد عقد تأجير الباقورة والغمر لإسرائيل.