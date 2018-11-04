أردوغان محذرا: لن نسمح لمحاولات إقصائنا من البحار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأحد)، إن بلاده لن تسمح للمحاولات الرامية للحيلولة دون أن يكون لها موطئ قدم في البحار.
ما القصة؟
تصريح أردوغان حول حق بلاده في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، جاء في خطاب ألقاه خلال مشاركته في مراسم تسليم الفرقاطة "بورغازأد" تركية الصنع إلى قيادة القوات البحرية في مدينة إسطنبول.
أبرز تصريحات أردوغان:
من ظنّوا أنهم سيقدمون على خطوات في شرق المتوسط وبحر إيجه بمعزل عن تركيا بدأوا يدركون خطأهم الكبير.
تركيا لن تقبل أبداً بالمساعي الرامية لإقصائها وشمال قبرص ، وسلب الموارد الطبيعية المتوفرة شرق المتوسط.
تركيا لن تسمح باستغلال احتياطيات الغاز في المياه التركية وفي شمال قبرص بشرق البحر المتوسط.
الشركات التي تتحدى أنقرة مثل "عصابات البحار" ومصيرها سيكون كمصير خصوم بلاده في سوريا.
اعتماد تركيا على الخارج في الصناعات الدفاعية، انخفض من 80 إلى 35%.
يوجد 4 شركات تركية بين المئة الأوائل في العالم بمجال الصناعات الدفاعية.
الأحداث الأخيرة التي وقعت في شرق المتوسط وبحر إيجة، أظهرت الحاجة الماسة لزيادة قوة القوات البحرية.
نحن لا نطمع في أراضي أية دولة أخرى، نحن نعمل فقط على حماية حقوق بلادنا وإخواننا، وكما لقنّا الإرهابيين في سوريا درساً، فإننا لن نترك المجال للعصابات التي تسرح في البحار.
خلفيات:
تعد "بورغازأدا" ثالث سفينة حربية محلية الصنع تطلقها تركيا في إطار مشروع إنتاج سفن حربية محلية الصنع أطلق عليه "ميلجم".
فرقاطة يونانية تحرشت قبل نحو أسبوعين، بسفينة خير الدين بربروس التركية التي بدأت إجراء أبحاث (تنقيبات) في منطقة غوزال يورت البحرية التابعة لتركيا البحر المتوسط.
على الفور قامت القوات البحرية التركية باعتراض الفرقاطة اليونانية، وأوضحت أنقرة أنها سترد بشكل قوي في حال تكرار مثل هذه الحالات.
يعتقد أن منطقة شرق البحر المتوسط غنية بالغاز الطبيعي وأدت المحاولات الرامية للاستفادة من الموارد هناك إلى إحياء التوترات بين تركيا واليونان.
في فبراير/ شباط الماضي تخلت سفينة تنقيب تابعة لشركة "ايني" عن مهمتها الاستكشافية قبالة قبرص بعدما سدت سفن بحرية تركية طريقها.
قبرص دعت الشهر الماضي "توتال" و"ايني" و"إيكسون موبيل" للدخول في مناقصة للحصول على حق للتنقيب في المنطقة المعروفة بـ"البلوك-7″ الواقعة ضمن "المنطقة الاقتصادية الخالصة" التابعة لقبرص. وكانت كل من "إيكسون موبيل" و"قطر للبترول" حصلت على حق التنقيب في منطقة "البلوك-10".
شركة "نوبل إينرجي" ومقرها تكساس كانت أول من أعلن عام 2011 اكتشاف الغاز قبالة قبرص في حقل "أفروديت" الذي يقدر أنه يحتوي على 4,5 تريليون قدم مكعب من الغاز.