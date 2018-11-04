أردوغان محذرا: لن نسمح لمحاولات إقصائنا من البحار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأحد)، إن بلاده لن تسمح للمحاولات الرامية للحيلولة دون أن يكون لها موطئ قدم في البحار.

ما القصة؟

تصريح أردوغان حول حق بلاده في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، جاء في خطاب ألقاه خلال مشاركته في مراسم تسليم الفرقاطة "بورغازأد" تركية الصنع إلى قيادة القوات البحرية في مدينة إسطنبول.

أبرز تصريحات أردوغان:

من ظنّوا أنهم سيقدمون على خطوات في شرق المتوسط وبحر إيجه بمعزل عن تركيا بدأوا يدركون خطأهم الكبير.

تركيا لن تقبل أبداً بالمساعي الرامية لإقصائها وشمال قبرص ، وسلب الموارد الطبيعية المتوفرة شرق المتوسط.

تركيا لن تسمح باستغلال احتياطيات الغاز في المياه التركية وفي شمال قبرص بشرق البحر المتوسط.

الشركات التي تتحدى أنقرة مثل "عصابات البحار" ومصيرها سيكون كمصير خصوم بلاده في سوريا.

اعتماد تركيا على الخارج في الصناعات الدفاعية، انخفض من 80 إلى 35%.

يوجد 4 شركات تركية بين المئة الأوائل في العالم بمجال الصناعات الدفاعية.

الأحداث الأخيرة التي وقعت في شرق المتوسط وبحر إيجة، أظهرت الحاجة الماسة لزيادة قوة القوات البحرية.

نحن لا نطمع في أراضي أية دولة أخرى، نحن نعمل فقط على حماية حقوق بلادنا وإخواننا، وكما لقنّا الإرهابيين في سوريا درساً، فإننا لن نترك المجال للعصابات التي تسرح في البحار.

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