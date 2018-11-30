5 قادة فقط يلتقون ابن سلمان في قمة العشرين

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إنها تعتزم مناقشة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والوضع في اليمن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة العشرين في الأرجنتين.

أهم تصريحات ماي:

تصريحات ماي للصحفيين جاءت على متن رحلتها إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس:

سأقدم رسالة شديدة الوضوح بشأن قضية جمال خاشقجي وأيضا بشأن قضية اليمن.

نريد تحقيقا وافيا وشفافا فيما حدث (مقتل خاشقجي) ومحاسبة المسؤولين (عن جريمة القتل).

بخصوص قضية اليمن، ما زلنا قلقين للغاية بشأن الوضع الإنساني. الحل الطويل الأمد في اليمن هو حل سياسي، وسوف نشجع كل الأطراف على البحث عن ذلك والعمل من أجله.

من سيلتقي ابن سلمان؟

أثرت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا على مشاركة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين في الأرجنتين.

القمة ستكون أول نشاط دولي لولي العهد السعودي منذ مقتل خاشقجي مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن أنّه لن يلتقي ولي عهد السعودية "لعدم الإعداد للقاء".

ترمب قال قبيل مغادرته إلى الأرجنتين "كنت سألتقي به، لكننا لم نقم بذلك".

جدول أعمال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لم يحمل أي إشارة إلى لقاء محتمل مع ولي عهد السعودية، بينما تم التأكيد على عقدها مباحثات ثنائية مع قادة الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والهند.

وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو قال إن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءه في العاصمة الأرجنتينية، على هامش قمة العشرين، ورد عليه أردوغان بالقول سنرى".

القمة ستكون المرة الأولى التي يوجد فيها ولي العهد السعودي في مكان واحد مع رئيس وزراء كندا جاستين ترودو، بعد الأزمة التي نشبت بين أوتاوا والرياض على خلفية تغريدة اعتبرتها السعودية تدخلا في شؤونها الداخلية، في أغسطس/ آب الماضي، إضافة إلى تصاعد الانتقادات الكندية لجريمة مقتل خاشقجي.

وفق جداول الأعمال المعلنة لقادة الدول المشاركة في قمة العشرين، أكد 5 قادة فقط لقائهم بولي عهد السعودية.

بالإضافة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، سيلتقي ولي العهد السعودي بكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الأرجنتين (الدولة المستضيفة للقمة) ورئيس وزراء الهند ناريندا مودي، الذي اجتمع معه بالفعل.

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