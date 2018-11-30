هولندا توقف تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات ومصر

قالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، إنه "لن تكون هناك صادرات أسلحة من هولندا إلى السعودية، ومصر، والإمارات العربية، ما لم يثبت أنها لن تستخدم في حرب اليمن".

التفاصيل:

تصريحات الوزيرة سيغريد كاغ جاءت في معرض ردها، اليوم الجمعة، على أسئلة النواب في البرلمان الهولندي.

الوزيرة أضافت أن الحكومة الهولندية شددت شروطها على صادرات الأسلحة وذلك لمنع استخدامها بحرب اليمن.

كاغ أشارت إلى أن "النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية"، تم توسيعه ليشمل مصر والإمارات.

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