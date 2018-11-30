هولندا توقف تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات ومصر

قالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، إنه "لن تكون هناك صادرات أسلحة من هولندا إلى السعودية، ومصر، والإمارات العربية، ما لم يثبت أنها لن تستخدم في حرب اليمن".
التفاصيل:
- تصريحات الوزيرة سيغريد كاغ جاءت في معرض ردها، اليوم الجمعة، على أسئلة النواب في البرلمان الهولندي.
- الوزيرة أضافت أن الحكومة الهولندية شددت شروطها على صادرات الأسلحة وذلك لمنع استخدامها بحرب اليمن.
- كاغ أشارت إلى أن "النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية"، تم توسيعه ليشمل مصر والإمارات.
خلفيات:
- اليمن يشهد منذ نحو 4 سنوات حربا بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014 من جهة أخرى.
- الحرب خلفت أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة.
- قبل أيام جدد البرلمان الأوربي دعوته لفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب الحرب في اليمن، ودعا إلى تمديد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة مع السعودية في هذه الحرب.
- في 22 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أوقفت الدنمارك تجديد تراخيص صادرات الأسلحة إلى السعودية على خلفية قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن.
- سبق أن أعلنت الخارجية النرويجية تجميد إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية، على خلفية ما سمتها "التطورات الأخيرة" في المملكة، والحرب الدائرة في اليمن.
- في 23 من نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت فنلندا وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى السعودية والإمارات، مرجعة ذلك إلى قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي ودورهما في الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن.
- ألمانيا بدورها دعت الدول الأوربية إلى أن تحذو حذوها وتعلق مبيعات الأسلحة إلى الرياض في الوقت الراهن.
- الضغوط الدولية تصاعدت على الرياض لتحديد المسؤولين عن القتل الوحشي للصحفي السعودي جمال خاشقجي، المقيم في الولايات المتّحدة والذي كان يكتب مقالات تنتقد الأمير محمد في صحيفة واشنطن بوست.
- المملكة أعلنت توقيف 21 شخصا للاشتباه بتورطهم في الجريمة وطلبت حكم الإعدام لخمسة منهم.
- تحليل لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) تم تسريبه مؤخراً لوسائل إعلام أمريكية أشار بأصابع الاتهام للأمير محمد بن سلمان على الرّغم من إبعاد المدّعين السعوديين الشبهات عنه.