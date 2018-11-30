البث الحي
سياسة

هولندا توقف تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات ومصر

الطفلة بثينة محمد منصور إحدى ضحايا قصف قوات التحالف السعودي الإماراتي لصنعاء
الطفلة بثينة محمد منصور إحدى ضحايا قصف قوات التحالف السعودي الإماراتي لصنعاء
30/11/2018

قالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، إنه "لن تكون هناك صادرات أسلحة من هولندا إلى السعودية، ومصر، والإمارات العربية، ما لم يثبت أنها لن تستخدم في حرب اليمن".

التفاصيل:
  • تصريحات الوزيرة سيغريد كاغ جاءت في معرض ردها، اليوم الجمعة، على أسئلة النواب في البرلمان الهولندي.
  •  الوزيرة أضافت أن الحكومة الهولندية شددت شروطها على صادرات الأسلحة وذلك لمنع استخدامها بحرب اليمن.
  • كاغ أشارت إلى أن "النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية"، تم توسيعه ليشمل مصر والإمارات.
خلفيات:
  • اليمن يشهد منذ نحو 4 سنوات حربا بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014 من جهة أخرى.
  • الحرب خلفت أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة.
  • قبل أيام جدد البرلمان الأوربي دعوته لفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب الحرب في اليمن، ودعا إلى تمديد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة مع السعودية في هذه الحرب.
  • في 22 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أوقفت الدنمارك تجديد تراخيص صادرات الأسلحة إلى السعودية على خلفية قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن.
  • سبق أن أعلنت الخارجية النرويجية تجميد إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية، على خلفية ما سمتها "التطورات الأخيرة" في المملكة، والحرب الدائرة في اليمن.
  • في 23 من نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت فنلندا وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى السعودية والإمارات، مرجعة ذلك إلى قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي ودورهما في الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن.
  • ألمانيا بدورها دعت الدول الأوربية إلى أن تحذو حذوها وتعلق مبيعات الأسلحة إلى الرياض في الوقت الراهن.
  • الضغوط الدولية تصاعدت على الرياض لتحديد المسؤولين عن القتل الوحشي للصحفي السعودي جمال خاشقجي، المقيم في الولايات المتّحدة والذي كان يكتب مقالات تنتقد الأمير محمد في صحيفة واشنطن بوست.
  • المملكة أعلنت توقيف 21 شخصا للاشتباه بتورطهم في الجريمة وطلبت حكم الإعدام لخمسة منهم.
  • تحليل لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) تم تسريبه مؤخراً لوسائل إعلام أمريكية أشار بأصابع الاتهام للأمير محمد بن سلمان على الرّغم من إبعاد المدّعين السعوديين الشبهات عنه.     
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

الرئيس الأذربيجاني يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

"نجاح لكل فلسطيني".. عائلة فلسطينية سعيدة بتعيين ابنتها ضمن طاقم بايدن للبيت الأبيض

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

دار الإفتاء المصرية: ارتداء الكمامات الواقية من كورونا واجب شرعا

سيدة في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة-21 نوفمبر (رويترز)

روسيا: فاعلية لقاحنا ضد كورونا تتجاوز 95%

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون "منظمة إرهابية".. ونشطاء يعلقون

اجتماع مجلس الامارات للإفتاء الشرعي الإثنين عبر الاتصال المرئي (وكالة أنباء الإمارات)