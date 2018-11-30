طائرة ميركل تهبط اضطراريا والسلطات تحقق في الحادث

هبطت طائرة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الخميس اضطراريا في مدينة كولونيا شمال غرب ألمانيا بسبب عطل فني.
التفاصيل:
- وسائل إعلام ألمانية ذكرت أن الطائرة، التي كانت متوجهة إلى الأرجنتين، اضطرت للعودة إلى كولونيا بعد نحو ساعة من الإقلاع بسبب عطل فني.
- الطائرة كانت دخلت المجل الجوي الهولندي عند حدوث العطل.
- قائد الطائرة أبلغ الركاب بأنه قرر الهبوط بعد حدوث "خلل في عدد من الأنظمة الإلكترونية".
- الطيار أضاف أنه لم يكن هناك خطر أمني. ولم يتضح سبب المشكلات الفنية.
- وسائل إعلام نقلت عن ميركل وصفها للواقعة بأنها "عطل خطير".
- صحيفة راينشه بوست الألمانية ذكرت نقلا عن مصادر أمنية أن محققين يبحثون ما إذا كان هناك أي سبب جنائي وراء تعطل الطائرة.
- الصحيفة نقلت عن المصادر إن المحققين عادة ما يبحثون في كل الاتجاهات بعد أي حادث من هذا النوع.
- وبحسب تقرير الصحيفة فإن الطيار، الذي وصفته ميركل بأنه "القائد الأكثر خبرة في طاقم الطائرات الحكومية" تحدث عن عطل غير مسبوق في نظام الاتصالات بالطائرة.
- ميركل تحدثت مع وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين عن تعطل الرحلة.
- بحسب وكالة الأنباء الألمانية تعطلت أجزاء كبيرة من أحد الأنظمة الإلكترونية الضرورية للغاية لتشغيل الطائرة.
- مجلة دير شبيغل قالت إن نظام الاتصالات على الطائرة تعطل بالكامل الأمر الذي أجبر الطاقم على الهبوط باستخدام هاتف متصل بالقمر صناعي على متن الطائرة.
- متحدث باسم سلاح الجو الألماني ذكر أنه "لا يوجد مطلقا دليل على خلفية جنائية" للعطل الذي طرأ على طائرة ميركل.
- المتحدث رجح أن يكون قد طرأ عطل على صندوق التوزيع الإلكتروني المسؤول عن التحكم في النظام اللاسلكي ونظام تفريغ الوقود.
- المتحدث أوضح أن نظام الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية يعتمد على صندوق توزيع آخر.
- المتحدث أضاف نه لم يكن بالإمكان الاستعانة بطائرة حكومية بديلة في ساعة متأخرة من مساء الخميس لاستئناف الرحلة إلى بوينس آيرس بسبب عدم توفر طاقم آخر للطائرة، مؤكدا أنه لم يكن هناك أسباب تقنية وراء هذا القرار.
- ميركل والوفد المرافق لها سيستقلون طائرة أخرى إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين.
- طول زمن الرحلة، 15 ساعة، يعني أن ميركل ستصل بعد بدء أعمال القمة.
- الطائرة من طراز إيرباص إيه340.