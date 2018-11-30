شاهد: هدايا الأرجنتين لزعماء مجموعة العشرين

حصل زعماء أكبر اقتصادات العالم على أوشحة من صوف الألبكة وأساور فضية وشاي من منطقة باتاجونيا لدى وصولهم لمدينة بوينس أيرس عاصمة الأرجنتين أمس الخميس استعدادا لقمة مجموعة العشرين.

التفاصيل:

زعماء مجموعة الدول العشرين يشاركون في القمة التي انطلقت الجمعة وتستمر يومين وتخيم عليها خلافات كبيرة في قضايا من بينها التجارة والهجرة وتغير المناخ، لكن الزعماء تذوقوا حلاوة الأرجنتين قبل خوض المناقشات الصعبة.

متحدث باسم مكتب رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري قال إن زوجته جوليانا عواضة انتقت الهدايا بنفسها. ونشرت جوليانا تسجيلا مصورا على موقع انستغرام وتظهر فيه نسوة يحيكن الأوشحة يدويا في منطقة كاتاماركا باستخدام طريقة ترجع إلى مئات السنين.

الزعماء سيحصلون أيضا على شوكولاتة محشوة بالحليب المكثف المكرمل، وهي حلوى أرجنتينية تعرف باسم (دولتشي دي ليتشي)، علاوة على شاي مصنوع بطريقة خاصة وشموع ونبيذ من منطقة مندوزا الغربية التي تشتهر بنبيذ مالبيك الأحمر.

كبير الطهاة في حفل عشاء يحضره زعماء مجموعة العشرين اليوم الجمعة في مسرح تياترو كولون الشهير في بوينس أيرس قال لـ"رويترز" الأربعاء الماضي إن مأدبة أرجنتينية تضم شرائح اللحم والضأن ووجبة تقليدية من شطائر النقانق في انتظار الزعماء.



ما هي قمة العشرين؟