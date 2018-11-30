شاهد: البنتاغون يستثمر الملايين لإعداد جيل من "الجنود الخارقين"

مع تطور التكنولوجيا العسكرية، تسعى وزارة الدفاع الأمريكية لضمان التفوق العسكري والتقني لتصنع من جنودها "قوات خارقة".
التفاصيل
- يستثمر الجيش الأمريكي ملايين الدولارات في تكنولوجيا تجريبية لتصنيع هياكل خارجية تجعل جنوده أقوى وأكثر قدرة على الصمود.
- خبراء يقولون إن الجهود جزء من مسعى أكبر لتزويد جيل جديد من "الجنود الخارقين" بعتاد متطور.
- شركة لوكهيد مارتن تتولى تطوير التكنولوجيا بعدما حصلت على رخصة من شركة (بي-تيميا) التي تتخذ من كندا مقرا لها وكانت أول من يطور الهياكل الخارجية لمساعدة من يواجهون صعوبات في الحركة لأسباب مرضية مثل التصلب المتعدد وهشاشة العظام الشديدة.
- الهيكل الخارجي الذي يرتديه الجندي فوق سرواله يعمل بالبطارية وهو مزود بمجسات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وغيرها لمساعدة حركات الجسم.
- الجيش الأمريكي يرى أن الإقبال على مثل هذه التكنولوجيا له ما يبرره فحركة الجنود الذين يرسلهم إلى مناطق الصراع في الوقت الحالي تكون مثقلة بعتاد ضروري كالدرع الواقي للجسد ونظارات الرؤية الليلية والأجهزة اللاسلكية المتطورة.
- وقد يتراوح وزن هذا العتاد بين 40 و64 كيلوجراما في حين تشير التوصيات إلى ضرورة ألا يتجاوز وزن عتاد الجندي 23 كيلوجراما.
- بول شار من مركز الأمن الأمريكي الجديد الذي ساعد في قيادة سلسلة من الأبحاث بخصوص الهيكل الخارجي وغيره من العتاد المتقدم: يعني هذا أن الجنود يكونون منهكين وهم ذاهبين إلى ساحات القتال. التحدي الأساسي الذين يواجهنا مع الجنود المشاة هو أنهم يحملون أوزانا ثقيلة للغاية.
- لوكهيد مارتن قالت أمس الخميس إنها حصلت على عقد بقيمة 6.9 مليون دولار من مركز ناتيك للأبحاث والتطوير والهندسة العسكرية لتطوير الهيكل الخارجي الذي يعرف باسم أونيكس.
- الولايات المتحدة ليست هي الدولة الوحيدة التي تطور تكنولوجيا الهياكل الخارجية.
- صامويل بينديت من مركز التحليلات البحرية، وهو مركز للأبحاث والتطوير تموله الحكومة الأمريكية: روسيا والصين تستثمران في هذه التكنولوجيا.
- بينديت: روسيا على وجه الخصوص تختبر نسخا من الهياكل الخارجية وقد اختبرت إحداها في سوريا في الآونة الأخيرة.