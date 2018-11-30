رويترز: إيطاليا بصدد فتح تحقيق مع اثنين من أفراد الأمن المصريين في قضية ريجيني

قالت مصادر قضائية إن ممثلين عن الادعاء الإيطالي سيفتحون تحقيقا رسميا مع اثنين من أفراد الأمن المصريين الأسبوع المقبل للاشتباه في تورطهما في اختفاء الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

ونقلت (رويترز) عن مصدرين مطلعين اطلاعا مباشرا على الأمر في روما إن إيطاليا تشعر بإحباط متزايد بسبب بطء وتيرة سير التحقيقات وقررت المضي قدما بشكل منفرد وإعلان اسمي المشتبه بهما المصريين.

تحديد ملابسات جريمة مقتل ريجيني:

جنازة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني- 12 فبراير 2016.

طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاما) اختفى في القاهرة في يناير/ كانون الثاني 2016. وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأظهر التشريح أنه تعرض للتعذيب قبل موته.

يعمل محققون إيطاليون ومصريون معا لمحاولة تحديد ملابسات الجريمة وعقدوا اجتماعات متكررة في روما والقاهرة لتبادل المعلومات.

مصدران مطلعان في روما، قالا إن إيطاليا تشعر بإحباط متزايد بسبب بطء وتيرة سير التحقيقات وقررت المضي قدما بشكل منفرد وإعلان اسمي المشتبه بهما المصريين.

وسائل إعلام إيطالية ذكرت، أمس أن سبعة مشتبه بهم سيخضعون للتحقيق لكن مصدرا قضائيا بارزا قال لرويترز إن المؤكد هو أن رجلين، من أفراد جهاز الأمن الوطني المصري، سيخضعان للتحقيق.

نفى مسؤولون مصريون مرارا أي ضلوع في مقتل ريجيني، وقال مكتب النائب العام في القاهرة إنه ليس لديه تعليق إضافي بعد بيان أصدره الأربعاء عقب اجتماع بين المحققين الإيطاليين والمصريين.

البيان الصادر الأربعاء قال "اتفق الطرفان على أن التحقيقات تسير على نحو جيد وأكدا عزمهما الاستمرار في تبادل اللقاءات واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة وبذل كل ما في وسعهما للكشف عن الجناة آملين الوصول إلى نتائج نهائية في هذا الصدد في المستقبل القريب".

لا يعني الخضوع لتحقيق رسمي في إيطاليا إدانة المشتبه بهم ولا يؤدي تلقائيا إلى المثول للمحاكمة، وسيخضع الرجلان للتحقيق بتهمة اختطاف ريجيني.

قالت المصادر إن التحقيقات لم تشمل حتى الآن مشتبها بهم في تعذيب وقتل ريجيني.

إيطاليا تتجه للعمل وحدها: