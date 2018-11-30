رويترز: إيطاليا بصدد فتح تحقيق مع اثنين من أفراد الأمن المصريين في قضية ريجيني
30/11/2018
قالت مصادر قضائية إن ممثلين عن الادعاء الإيطالي سيفتحون تحقيقا رسميا مع اثنين من أفراد الأمن المصريين الأسبوع المقبل للاشتباه في تورطهما في اختفاء الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
ونقلت (رويترز) عن مصدرين مطلعين اطلاعا مباشرا على الأمر في روما إن إيطاليا تشعر بإحباط متزايد بسبب بطء وتيرة سير التحقيقات وقررت المضي قدما بشكل منفرد وإعلان اسمي المشتبه بهما المصريين.
تحديد ملابسات جريمة مقتل ريجيني:
طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاما) اختفى في القاهرة في يناير/ كانون الثاني 2016. وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأظهر التشريح أنه تعرض للتعذيب قبل موته.
يعمل محققون إيطاليون ومصريون معا لمحاولة تحديد ملابسات الجريمة وعقدوا اجتماعات متكررة في روما والقاهرة لتبادل المعلومات.
مصدران مطلعان في روما، قالا إن إيطاليا تشعر بإحباط متزايد بسبب بطء وتيرة سير التحقيقات وقررت المضي قدما بشكل منفرد وإعلان اسمي المشتبه بهما المصريين.
وسائل إعلام إيطالية ذكرت، أمس أن سبعة مشتبه بهم سيخضعون للتحقيق لكن مصدرا قضائيا بارزا قال لرويترز إن المؤكد هو أن رجلين، من أفراد جهاز الأمن الوطني المصري، سيخضعان للتحقيق.
نفى مسؤولون مصريون مرارا أي ضلوع في مقتل ريجيني، وقال مكتب النائب العام في القاهرة إنه ليس لديه تعليق إضافي بعد بيان أصدره الأربعاء عقب اجتماع بين المحققين الإيطاليين والمصريين.
البيان الصادر الأربعاء قال "اتفق الطرفان على أن التحقيقات تسير على نحو جيد وأكدا عزمهما الاستمرار في تبادل اللقاءات واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة وبذل كل ما في وسعهما للكشف عن الجناة آملين الوصول إلى نتائج نهائية في هذا الصدد في المستقبل القريب".
لا يعني الخضوع لتحقيق رسمي في إيطاليا إدانة المشتبه بهم ولا يؤدي تلقائيا إلى المثول للمحاكمة، وسيخضع الرجلان للتحقيق بتهمة اختطاف ريجيني.
قالت المصادر إن التحقيقات لم تشمل حتى الآن مشتبها بهم في تعذيب وقتل ريجيني.
إيطاليا تتجه للعمل وحدها:
رئيس مجلس النواب بالبرلمان روبرتو فيكو، أكد أن المدعين في روما بصدد فتح التحقيق الرسمي ضد مواطنين مصريين.
فيكو قال لقناة تلفزيون (آر.إيه.آي) الرسمية "هذا هو القرار الصحيح، إنه قرار قوي وشجاع وهو أيضا إجراء ضروري مع الأخذ في الاعتبار أن النائب العام في القاهرة لا يمضي قدما في هذه القضية".
رئيس مجلس النواب قال إنه زار القاهرة في سبتمبر/ أيلول وأُبلغ بأن القضية ستتحرك "لكن لم يحدث شيء، لم يحدث أي تغيير".
اختفى ريجيني في 25 يناير كانون الثاني 2016 في الذكرى الخامسة لاندلاع انتفاضة في عام 2011 أنهت حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.
أبلغت مصادر أمنية وأخرى بجهاز المخابرات (رويترز) عام 2016 بأن الشرطة اعتقلت ريجيني خارج محطة لمترو الأنفاق بالقاهرة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني.
أدت القضية إلى توتر العلاقات بين مصر وإيطاليا التي استدعت سفيرها بسبب القضية، واستعاد البلدان العلاقات بينهما في أغسطس/ آب من العام الماضي عندما قالت روما إنها تعيد مبعوثها إلى القاهرة وتواصل البحث عن قتلة ريجيني.
وزارة الخارجية الإيطالية قالت في بيان أمس إن العثور على أولئك المسؤولين عن "القتل الوحشي" لريجيني ما زال على قمة أولويات العلاقات المصرية الإيطالية.
بيان الوزارة أوضح أنه ستتخذ الخطوات الضرورية لحث السلطات المصرية على تجديد الالتزام والتصميم، الذي تم التعبير عنه غالبا حتى على أعلى مستوى، لإحراز نتائج ملموسة وفعالة تسمح بتحقيق العدالة الكاملة.
وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "أنسا" قالت الأربعاء، إن السلطات الإيطالية ستوجه قريبًا لائحة اتهام في قضية مقتل وتعذيب ريجيني في مصر.
الوكالة نقلت عن مصادر قولها أن قرار الاتهام سيضم ضباطا من الشرطة والمخابرات المصرية، بعد أن تمكنت وحدات خاصة في الشرطة الإيطالية من تحديدهم.