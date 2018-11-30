دمشق تقول أنها أسقطت مقاتلة إسرائيلية وتل أبيب تنفي

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنّ الدفاعات الجوية للنظام السوري، تصدّت "لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة" بريف دمشق و"أسقطتها" من دون أن توضح طبيعة هذه الأهداف أو جنسيتها.

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت في مايو/ أيار الماضي مستودع أسلحة للحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة.

التفاصيل:

وكالة الإعلام الروسية نقلت عن مصدر أمني سوري قوله إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت مقاتلة إسرائيلية وأربعة صواريخ أمس الخميس، لكن الجيش الإسرائيلي قال إن التقرير "زائف".

الوكالة نقلت عن المصدر قوله إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت الصواريخ قبل وصولها لأهدافها في مدينة الكسوة جنوبي دمشق، وقالت مصادر بالمعارضة السورية إن الأهداف "معاقل مدعومة من إيران".

(رويترز) نقلت عن مصدرين كبيرين في المخابرات بالمنطقة إن المكان الذي قيل إن الواقعة حدثت فيه يضم مركزا للاتصالات والدعم اللوجستي لجنوب سوريا قرب الحدود مع إسرائيل يتبع جماعة حزب الله اللبنانية.

مصدر منشق عن الجيش السوري على اتصال بعسكريين، قال إن من بين الأهداف التي هوجمت كتيبتين للجيش السوري بهما وجود لجماعة حزب الله إلى جانب مخزن صواريخ قريب من قواعده قرب الحدود مع لبنان.

الجيش الإسرائيلي قال في بيان على تويتر "فيما يتعلق بإطلاق صواريخ أرض-جو سورية، رصدت الدفاعات الجوية (الإسرائيلية) مقذوفا واحدا أطلق صوب منطقة مفتوحة في هضبة الجولان".

على خلاف حوادث سابقة، لم تحمل السلطات السورية إسرائيل المسؤولية.

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