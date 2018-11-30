بسبب مذابح الروهينغيا.. باريس تسحب لقب "مواطنة شرف" من زعيمة ميانمار

قررت عمدة مدينة باريس آن هيدالغو سحب لقب "مواطنة الشرف" من الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي في بادرة "لا سابق لها" احتجاجا على صمتها عن العنف حيال أقلية الروهينغيا المسلمة.
التفاصيل
- متحدثة باسم مدينة باريس: بالنظر إلى الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان التي لوحظت في بورما والعنف والاضطهاد الذي ارتكبته قوات الأمن البورمية ضد أقلية الروهينغا ووصفته الأمم المتحدة بالإبادة، فإن رئيسة بلدية باريس ستقترح سحب لقب مواطنة الشرف التي منحت عام 2004 لأونغ سان سو تشي.
- سيصبح الإجراء رسميا في الاجتماع المقبل لمجلس باريس الذي يبدأ في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.
- باتريك كلوغمان مساعد رئيسة البلدية: الخطوة بادرة ذات رمزية شديدة، غير مسبوقة في تاريخ مواطنية الشرف بمدينة باريس.
- كلوغمان أبدى أسفه ازاء "الصمت غير المفهوم ولا يمكن التسامح معه" للزعيمة البورمية.
خلفية
- عمدة باريس وجهت في نهاية 2017 رسالة للزعيمة البورمية "تعبر عن القلق وتدعوها لاحترام حقوق أقلية الروهينغيا.
- بلدية باريس قالت إن الرسالة بقيت "دون رد".
- لم يسبق للزعيمة البورمية أن نددت بأعمال العنف والاضطهاد بحق الروهينغيا.
- منظمة العفو الدولية سحبت من سان سو تشي جائزة منحتها إياها عام 2009.
- كما سحبت كندا وعدة مدن بريطانية منها لقب مواطنة شرف.