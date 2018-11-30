الخارجية البريطانية تطلب من مصر معلومات عن توقيف بريطاني

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن وزارة الخارجية البريطانية طلبت من السلطات المصرية معلومات بعد توقيف بريطاني في مدينة الإسكندرية بتهمة التجسس.
التفاصيل:
- الوكالة نقلت عن بيان لوزارة الخارجية البريطانية "نسعى للحصول على المزيد من المعلومات من السلطات المصرية بعد توقيف بريطاني في الإسكندرية".
- البيان أضاف "طلبنا أيضا اذنا بتمكينه من الحصول على المساعدة القنصلية. لدينا فريق يساعد الأسرة".
- الوكالة قالت إن الوزارة رفضت الكشف عن سبب توقيف البريطاني.
- الوكالة أضافت أن الموقوف يدعى محمد أبو القاسم، 19 عاما، وأنه من مانشستر في شمال إنجلترا.
- الوكالة نقلت عن وسائل إعلام بريطانية إنه تم توقيف أبو القاسم في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني لدى وصوله من ليبيا التي يتحدر منها والده وحيث عاش مدة عامين.
- وسائل الإعلام قالت إن السلطات المصرية عثرت في هاتفه الجوال على صورة طائرة عسكرية.
- أسرة أبو القاسم قالت إنه التقط الصورة من نافذة طائرته عند هبوطها في مطار الإسكندرية.