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سياسة|مصر

الخارجية البريطانية تطلب من مصر معلومات عن توقيف بريطاني

مقر وزارة الخارجية البريطانية
مقر وزارة الخارجية البريطانية
30/11/2018

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن وزارة الخارجية البريطانية طلبت من السلطات المصرية معلومات بعد توقيف بريطاني في مدينة الإسكندرية بتهمة التجسس.

التفاصيل:
  • الوكالة نقلت عن بيان لوزارة الخارجية البريطانية "نسعى للحصول على المزيد من المعلومات من السلطات المصرية بعد توقيف بريطاني في الإسكندرية".
  • البيان أضاف "طلبنا أيضا اذنا بتمكينه من الحصول على المساعدة القنصلية. لدينا فريق يساعد الأسرة".
  • الوكالة قالت إن الوزارة رفضت الكشف عن سبب توقيف البريطاني.
  • الوكالة أضافت أن الموقوف يدعى محمد أبو القاسم، 19 عاما، وأنه من مانشستر في شمال إنجلترا.
  • الوكالة نقلت عن وسائل إعلام بريطانية إنه تم توقيف أبو القاسم في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني لدى وصوله من ليبيا التي يتحدر منها والده وحيث عاش مدة عامين.
  • وسائل الإعلام قالت إن السلطات المصرية عثرت في هاتفه الجوال على صورة طائرة عسكرية.
  • أسرة أبو القاسم قالت إنه التقط الصورة من نافذة طائرته عند هبوطها في مطار الإسكندرية.
المصدر : فرانس برس
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