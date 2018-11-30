إيطاليا تستدعي السفير المصري بشأن مقتل ريجيني

استدعى وزير الخارجية الإيطالي السفير المصري اليوم الجمعة وحث مصر على احترام تعهدها بالتحرك سريعا لمحاكمة المسؤولين عن مقتل الباحث جوليو ريجيني.

التفاصيل

وزارة الخارجية الإيطالية في بيان: عبر الوزير إنزو موافيرو عن حاجة إيطاليا لأن ترى تطورات ملموسة في التحقيق.

البيان: هناك عدم ارتياح شديد في روما فيما يتصل بتطور القضية.

البيان: السفير المصري أكد للوزير الإيطالي أن تصميم القاهرة على تسليط الضوء على القضية لا يمكن أن يكون محل شك.

البيان: السفير المصري قال إن المحققين في مصر ملتزمون بمواصلة التحقيق على الرغم من الصعوبات المحيطة به.

من هو جوليو ريجيني؟

ريجيني 28 عاما طالب دكتوراه بجامعة كمبريدج وباحثا في الحركات العمالية في مصر، وقد عثر على جثته وعليها آثار تعذيب على جانب طريق سريع قرب القاهرة بعد أيام من اختفائه في يناير/ كانون ثان 2016.

عائلة ريجيني ووسائل إعلام إيطالية اتهمت مسؤولين في أجهزة أمن مصرية بتعذيبه حتى الموت، وهو ما نفته السلطات المصرية مرارا.

خلفية

التقى ممثلو ادعاء مصريون وإيطاليون هذا الأسبوع لبحث ما آل إليه التحقيق.

مصادر قضائية في روما قالت إن الفريق المصري لم يحقق التقدم الذي وعد به.

مصادر قضائية: إيطاليا ستفتح تحقيقا رسميا مع اثنين على الأقل من أفراد الأمن المصريين الأسبوع المقبل للاشتباه في تورطهما في اختفاء ريجيني.

رئيس مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي روبرتو فيكو قال إنه سيجمد كل العلاقات مع البرلمان المصري إلى أن يحدث تقدم في القاهرة نحو التوصل إلى المسؤول عن مقتل ريجيني.

البرلمان المصري قال اليوم الجمعة إنه يأسف لما وصفه بالقرار المتسرع للبرلمان الإيطالي "واستباق الأحداث والقفز على نتائج التحقيقات الخاصة بمقتل الطالب ريجيني".

البرلمان المصري: الدولة المصرية هي صاحبة مصلحة أكيدة في الكشف عن ملابسات واقعة مقتل ريجيني باعتبار أن الواقعة حدثت على أراضيها.

بيان النائب العام المصري