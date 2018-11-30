أوكرانيا تمنع دخول البالغين الروس خوفا من غزو شامل

منعت كييف، اليوم، دخول الرجال الروس ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما فيما يتصاعد التوتر بين الدولتين في أعقاب احتجاز موسكو ثلاث سفن أوكرانية الأسبوع الماضي.

التفاصيل:

الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو قال عن قرار منع البالغين الروس من الدخول إنه إجراء مهم لمنع غزو شامل.

الخطوة تأتي بعد أن فرضت أوكرانيا هذا الأسبوع قانون الطوارئ في المناطق الحدودية ردا على احتجاز السفن و24 بحارة أوكرانيين قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

الحادثة هي الأخطر منذ سنوات بين البلدين الجارين فيما يدور نزاع في الشرق الأوكراني بين قوات كييف وانفصاليين موالين لروسيا، كما أنها تثير مخاوف من تصعيد أوسع نطاقا.

وكالة أنباء انترفاكس نقلت عن مسؤول في جهاز حدود بيلاروسيا قوله إن 144 روسيا حاولوا دخول أوكرانيا عبر بيلاروسيا – بعد منع الرحلات المباشرة حاليا – أبعدوا إلى بيلاروسيا.

خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو تم بثه مباشرة قال قائد جهاز حرس الحدود بترو تسيهياكال "اعتبارا من اليوم، وفي مرحلة أولى، يمنع دخول مواطني الاتحاد الروسي الذكور ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما".

بوروشنكو أعلن فرض قيود تحد من سفر الروس باستثناء "الحالات الإنسانية".

رد موسكو

موسكو نددت بالقرار لكنها قالت إنها لن تفرض قيودا مشابهة على الأوكرانيين.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا قالت أمام الصحفيين اليوم الجمعة "إذا حاول أحد شرح ما يجري في كييف فإنه سيؤدي إلى نوع من الجنون".

المتحدثة وصفت القرار بأنه جزء من "التوجه غير المدروس والجامح" للقيادة الأوكرانية.

نقل البحارة إلى موسكو

موسكو وكييف تبادلا الاتهامات الغاضبة منذ قيام سفن البحرية الروسية بإطلاق النار على السفن الأوكرانية الثلاث والصعود على متنها واحتجازها.

محاكم في القرم قضت بوضع البحارة الأوكرانيين وعددهم 24 قيد التوقيف الاحتياطي شهرين، رغم مطالبات دولية بإطلاق سراحهم.

ترمب يلغي لقاءا مع بوتين

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ألغى لقاءا كان مقررا في قمة مجموعة العشرين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب احتجاز موسكو للبحارة.

وزارة الخارجية الروسية قالت اليوم الجمعة إن موسكو تعتقد أن الرئيس الأمريكي ألغى اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين لأسباب داخلية وليس بسبب الوضع في أوكرانيا.

المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قالت "هل الاستفزاز الذي بدأته كييف في هذه المنطقة (بحر آزوف) سبب حقيقي للإلغاء؟ سمعنا ذلك في رواية رسمية وقبلنا ذلك. هل هو حقيقي؟ أعتقد أننا يجب أن نبحث عن إجابات في الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة".

روسيا تصر على أن البحارة دخلوا المياه الروسية بصورة غير شرعية وقال بوتين إن حرس الحدود "أدو واجبهم العسكري" في احتجاز السفن.

مندوبة حقوق الإنسان في القرم ليودميلا لوبينا قالت اليوم الجمعة لوسائل إعلام روسية إن البحارة نقلوا من سجون في القرم إلى موسكو.

أوكرانيا وصفت احتجاز البحارة بأنه "غير شرعي".

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