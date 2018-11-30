أكثر من 600 حادث ضد المسلمين في بريطانيا خلال 6 أشهر

قال تقرير لمؤسسة حقوقية بريطانية إن بريطانيا شهدت 608 حوادث مرتبطة بظاهرة الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) خلال 6 أشهر.
التفاصيل:
- منظمة "تيل ماما" قالت في تقريرها إنها رصدت في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران الماضيين وقوع 608 حوادث "إسلاموفوبيا" ببريطانيا، من أصل 685 حادثة متعلقة بالعنصرية.
- 65.9 في المئة من الحوادث (401 حادث) وقعت في شوارع المملكة المتحدة.
- التقرير أشار أن 58 في المئة من حوادث الإسلاموفوبيا استهدفت النساء.
- المؤسسة أرجعت ارتفاع الجرائم المرتكبة ضد النساء إلى "ارتداء المسلمات للحجاب، إضافة إلى الصورة النمطية للنساء، التي تُظهر المرأة كائنا ضعيفا يسمح بالهجوم عليه" وذلك مقارنة بالرجال المسلمين.
- تصنيف الحوادث أظهر أن 45.3 في المئة منها (182) كان عبارة عن سلوك عدائي.
- الاعتداء المباشر جاء في المرتبة الثانية بنسبة 15.5 في المئة (62) ويشمل ذلك الاعتداء البدني أو الاعتداء على الممتلكات والمؤسسات الخاصة بالمسلمين.
- التمييز العنصري ضد المسلمين جاء في المركز الثالث بنسبة 10 في المئة (40).
- 34 في المئة من الحوادث المسجلة (207 حادث) ارتكبت عبر الانترنت.
- نسبة الحوادث المرتكبة عبر موقع "تويتر " بلغت 59 في المئة من إجمالي الحوادث التي وقعت عبر مواقع الإنترنت.
- النسبة المتبقية توزعت بين موقع "فيسبوك" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
- يبلغ عدد المسلمين في بريطانيا نحو 2.8 مليون، أي ما يعادل 4.4 في المئة من إجمالي السكان.
- مؤسسة "تيل ماما" الحقوقية، تتبع جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين في بريطانيا.