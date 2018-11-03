وول ستريت جورنال: جهود تبرئة بن سلمان من جريمة خاشقجي باتت صعبة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الجهود الرامية لإخراج ولي العهد الصعودي محمد بن سلمان من نطاق جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي باتت صعبة.

استندت الصحيفة في معلوماتها على شخصيات من الأسرة الحاكمة في السعودية ومستشارين حكوميين ومسؤولين غربيين وناشطين، بحسب تقريرها.

أبرز ما أوردته الصحيفة:

سعود القحطاني، المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو رئيس فريق الاغتيال الذي أُرسل إلى إسطنبول لقتل الصحفي جمال خاشقجي.

الجهود الرامية إلى إخراج ولي العهد السعودي من نطاق الجريمة باتت صعبة، جراء الدور المحتمل للقحطاني في قتل خاشقجي.

في الوقت الذي يعمل فيه بن سلمان من جهة على إصلاحات اجتماعية في بلاده، فإن القحطاني – أحد أقرب الشخصيات منه – يمارس سياسة عدم التسامح تجاه الأصوات المعارضة.

خاشقجي كان من أوائل الأشخاص الذين التقطهم رادار المستشار الإعلامي لولي العهد السعودي.

القحطاني كان يريد أن يضمن عودة خاشقجي إلى السعودي عبر بعض الوعود، وبعث له رسالة مفادها أن ولي العهد يُقدّر عملكم في التحرير الصحفي ويرغب في رؤيتكم مجددًا بالمملكة.

عندما امتنع خاشقجي عن العودة، فرضت الحكومة السعودية حظر السفر على نجله صالح، ومن ثم بدأ التخطيط للجريمة في القنصلية السعودية بإسطنبول.

موظف القنصلية الذي أعطى موعد المراجعة لخاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان على تواصل دائم مع القحطاني.

نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، المقرب أيضًا من ولي العهد، جمَع فريق الاغتيال بناءً على أمر تلقاه من القحطاني.

القحطاني كان صاحب قرار الموافقة على السماح لفريق الاغتيال باستخدام الطائرات التابعة لمكتب محمد بن سلمان، من أجل الذهاب إلى إسطنبول.

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أعفى عسيري والقحطاني من مهامهما، عقب تزويده بمعلومات حول الأدلة التي جمعتها السلطات التركية حول الجريمة.

عسيري والقحطاني يخضعان للتحقيق حاليًا في السعودية، ولكن لم يتم اعتقال أي منهما.

القحطاني زاد تحكمه بوسائل الإعلام المحلية في السعودية، وشكّل مجموعة من 3 آلاف شخص، لمراقبة الكتابات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

القحطاني كان يقود حملة من أجل إسكات المدافعين عن حقوق المرأة، وأدى دورًا رئيسيًا في القرارات المثيرة للجدل التي صدرت من ولي العهد بشأن أزمة قطر وملفات أخرى.

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