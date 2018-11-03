وول ستريت جورنال: جهود تبرئة بن سلمان من جريمة خاشقجي باتت صعبة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الجهود الرامية لإخراج ولي العهد الصعودي محمد بن سلمان من نطاق جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي باتت صعبة.
استندت الصحيفة في معلوماتها على شخصيات من الأسرة الحاكمة في السعودية ومستشارين حكوميين ومسؤولين غربيين وناشطين، بحسب تقريرها.
أبرز ما أوردته الصحيفة:
- سعود القحطاني، المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو رئيس فريق الاغتيال الذي أُرسل إلى إسطنبول لقتل الصحفي جمال خاشقجي.
- الجهود الرامية إلى إخراج ولي العهد السعودي من نطاق الجريمة باتت صعبة، جراء الدور المحتمل للقحطاني في قتل خاشقجي.
- في الوقت الذي يعمل فيه بن سلمان من جهة على إصلاحات اجتماعية في بلاده، فإن القحطاني – أحد أقرب الشخصيات منه – يمارس سياسة عدم التسامح تجاه الأصوات المعارضة.
- خاشقجي كان من أوائل الأشخاص الذين التقطهم رادار المستشار الإعلامي لولي العهد السعودي.
- القحطاني كان يريد أن يضمن عودة خاشقجي إلى السعودي عبر بعض الوعود، وبعث له رسالة مفادها أن ولي العهد يُقدّر عملكم في التحرير الصحفي ويرغب في رؤيتكم مجددًا بالمملكة.
- عندما امتنع خاشقجي عن العودة، فرضت الحكومة السعودية حظر السفر على نجله صالح، ومن ثم بدأ التخطيط للجريمة في القنصلية السعودية بإسطنبول.
- موظف القنصلية الذي أعطى موعد المراجعة لخاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان على تواصل دائم مع القحطاني.
- نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، المقرب أيضًا من ولي العهد، جمَع فريق الاغتيال بناءً على أمر تلقاه من القحطاني.
- القحطاني كان صاحب قرار الموافقة على السماح لفريق الاغتيال باستخدام الطائرات التابعة لمكتب محمد بن سلمان، من أجل الذهاب إلى إسطنبول.
- العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أعفى عسيري والقحطاني من مهامهما، عقب تزويده بمعلومات حول الأدلة التي جمعتها السلطات التركية حول الجريمة.
- عسيري والقحطاني يخضعان للتحقيق حاليًا في السعودية، ولكن لم يتم اعتقال أي منهما.
- القحطاني زاد تحكمه بوسائل الإعلام المحلية في السعودية، وشكّل مجموعة من 3 آلاف شخص، لمراقبة الكتابات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
- القحطاني كان يقود حملة من أجل إسكات المدافعين عن حقوق المرأة، وأدى دورًا رئيسيًا في القرارات المثيرة للجدل التي صدرت من ولي العهد بشأن أزمة قطر وملفات أخرى.
خلفية
- قتل جمال خاشقجي عقب دخوله إلى قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإنهاء معاملات ورقية.
- نفت السعودية في بادئ الأمر مقتل خاشقجي وقالت إنه غادر القنصلية بعد دقائق من دخوله إليها.
- تحت ضغوط دولية، اضطرت السعودية للاعتراف بمقتل خاشقجي بعد أكثر من أسبوعين على اختفائه، لكنها لم تفصح عن مكان جثته حتى الآن.
- أعلنت النيابة العامة التركية في وقت سابق أن خاشقجي قتل خنقًا فور دخوله مبنى القنصلية، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا.
- النيابة التركية قالت إن جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات الجريمة المخطط لها مسبقًا، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.
- نشر أردوغان مقال الجمعة في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قال فيه إن أوامر تنفيذ العملية صدرت عن مستويات عليا في المملكة.
- استبعد الرئيس التركي تمامًا في الوقت ذاته أن تكون تلك الأوامر قد صدرت عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.